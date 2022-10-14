黃秀芳提6大社福對策 補社工人力、設上下串連平台

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今天提出社福政見，強調將補足社工人力，整合上到下的資源，她說，賴清德副總統早在2018擔任行政院長時，就核定「強化社會安全網計畫」，計畫中結合政府各部門的力量，建構綿密安全防護網，但日前王惠美縣長陣營批評賴副總統不了解社會安全網真正含義，非常可笑。

黃秀芳說，身為一個母親最不忍看到社會新聞上，一例例因疏失、冷漠，而失去照顧、陷入困頓，甚至失去生命的弱勢鄉親，「發生事情再來補救，是最糟的策略」她指出，地方政府應扮演串接者的角色，設計好制度，串聯好平台，將資源下放到第一線輔導、社工人員、村里長、村里幹事，讓他們無後顧之憂，全力防範於未然。

黃秀芳社福政策提出6大對策，包括積極布建社會安全網、周密照護不疏漏、建構健康醫療平權、優化社會支持系統、加強多元族群融合、改善失業與青年培力，她說，為達成六大對策，擔任縣長後將儘速補足社工及輔導人員人力，提高社會安全網量能。

今天記者會上，彰化縣議員也是和美鎮長參選人尤瑞春也說，打造健全社會安全網是執政者的責任，但先前和美出現「葉家三兄弟」與「小兄妹」弱勢事件，當弱勢者得不到及時介入保障時，都在事件後才來發現問題，這樣的縣府顯然已經失能，需要更積極跛破網。