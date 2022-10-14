中市增購150輛電動機車 投入清潔隊公務機車行列

台中市環保局今年編列1200萬元，購置150輛電動機車，提供清潔隊執行環保勤務使用，今天舉辦交車儀式。台中市長盧秀燕表示，市府落實公務車輛使用低污染運具，今年購置150輛電動機車加入清潔隊公務機車行列，預估每年可減少碳排約52.5公噸及節省126萬元油料費，也讓清潔隊公務電動機車數達276輛，六都最多。

盧秀燕表示，台中市今年空品為合併升格以來第一次達到國家PM2.5標準，低於15微克，也是中南部第一個達到國家空氣品質標準的城市。她說，台中為全國第二大城市，有27個清潔隊，隊員須騎乘機車執行勤務，因此市府編列1200萬元，增購150輛電動機車配發給清潔隊員，明年也已編列預算將再添購150輛電動機車。

盧秀燕說，為加速落實淨零碳排轉型，市府也採取全國最高補助，獎勵民眾換發機車，今年共編列1.2億元推動淘汰二行程機車、老舊機車換購電動二輪車、新購電動機車等多元補助方案，一般民眾換購電動機車最高補助2萬元、中低收入戶換購電動機車最高補助4萬元，充換電站數量也相當多，藉此節能減碳，改善空污，也節省相關經費。

環保局自104年起採用電動機車執行道路清掃、髒亂清除、環境巡檢及拆除小廣告等各類環境維護工作，目前台中市27個清潔隊，共有126輛電動機車，考量換電式電動機車續航力較高，可騎乘較遠距離等優點，今年新購150輛換電式電動機車，總計達276輛。

市府也積極布建電動車充、換電站，打造友善電動車環境，目前電動汽車充電站622站、機車充電站757站、機車換電站628站，數量在六都中均名列前茅。