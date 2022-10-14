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中火遭爆勒令停工竟偷復工還飲酒互毆？台電說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影

台電中火發電廠燃氣機組新建工程遭爆因公安意外遭勒令停工，竟偷偷復工，還發生工人飲酒互毆事件。對此，台電中部施工處經理黃文智說，停工區域都已警示匡列，目前施工單位中鼎公司已申請復工中，並無復工情事；至於廠區內工人並非在停工區域工作，當天有發生口角，後被現場工程師制止，並未有飲酒互毆情事。

有民眾爆料，中火燃氣機組新建工程在10月7日發生工安意外，廠區內一輛鑽孔機行經施工孔洞翻覆，波及停在一旁的吊車，導致吊車傾倒，遭勒令停工調查。但施工單位未提交復工計畫，竟私底下在10日擅自復工，12日還發生領班和工人在廠區內飲酒互毆，其中一名領班遭控傷害罪，離譜狀況令人質疑管理階層螺絲鬆了。

黃文智說明，台電台中火發電廠燃氣機組新建工程在9月29日發生鑽機移機過程翻覆損及吊車事件，勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心在9月30日派員通知施工單位中鼎公司，勒令營建機械移機作業，軟弱地質地區範圍警示匡列停工，中鼎公司在10月7日提出復工申請，目前正待審核中，並無私底下繼

續施工情事；至於園區內在12日發生中鼎公司協力商領班與技術工發生口角，由中鼎公司現場工程師當場制止，請雙方皆離開廠區冷静，並無廠區內飲酒互毆情事發生。

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中火 台電

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