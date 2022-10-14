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九旬母扶不起！六旬癌末男躺地兩天 行善團關懷發現送醫不治

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉癌末林姓男子躺在地上兩天。圖／縣政府顧問林保玲提供
彰化縣芳苑鄉癌末林姓男子躺在地上兩天。圖／縣政府顧問林保玲提供

彰化縣芳苑鄉90歲林姓老婦與60多歲罹癌兒子相依為命，前天（12日）十方行善團長陳永聰前往探視時，發現林婦的兒子躺在地上，氣若游絲，通報救護車和縣政府顧問把林男送往二林基督教醫院轉彰化基督教醫院，昨天不治。縣政府已加強關懷林婦生活。

林婦和兒子都是低收入戶，靠政府生活津貼度日，十方行善團和縣政府顧問林保玲、芳苑慈善社團經常前往探視。陳永聰表示，前天送蛋黃酥和小紅包到林婦的家，進門後，她只是拉著他的手一直哭泣，講不出話，他警覺不對勁，走到房間看見林男躺在地上，林婦說兒子下床跌倒躺地兩天，她沒力氣扶起又不想麻煩鄰居，想打電話求助卻視力模糊看不清楚，也找不到名片。

據了解，林婦和兒子生活清貧，十方行善團攜手縣政府顧問和地方社團平常送物資過去接濟，逢年過節送禮品和紅包慰問，林婦年事已高，先前縣政府社會處要送林男到長照機構以減輕年長照顧者負擔，可是林婦捨不得兒子離開身邊，婉拒各方好意，眾人勸說無效，只好經常探望她家，縣政府安排居家照顧和派員訪視。

縣政府顧問林保玲說，前天她趕到林婦家中，她和陳永聰團長以為林男已經病逝，後來和十方行善團長陳永聰一起檢查半天，林男還有微弱氣息，趕快請救護車送醫救治，無奈病情嚴重，延至昨天不治，林婦哀痛欲絕，直呼要跟兒子一起走，大家輪流前往安慰她，社會處也列入高關懷對象，和地方社團合作加強通報。

縣政府表示，已經啟動「全民雞婆心運動」，並在8月9日舉行誓師大會藉以喚起縣民重視通報三步驟，第一「心」主動關心、第二「察」察覺異狀、第三「通報」儘速通報，公部門人力有限，民眾無窮，希望民眾發揮「雞婆」精神通報和協助政府及時救助弱勢者。

彰化縣十方行善團長陳永聰安慰哀痛的林姓老婦。圖／縣政府顧問林保玲提供
彰化縣十方行善團長陳永聰安慰哀痛的林姓老婦。圖／縣政府顧問林保玲提供

兒子 救護車

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