台中第三市場百年慶 徵選舊照片活動明開跑

台中市第三市場將滿100周年，市府已爭取1千萬元整修市場，年底更會舉辦一系列宣傳活動。台中市長盧秀燕今出席第三市場百年慶宣傳記者會表示，明日起至10月30日舉辦「舊相片攝影徵件」打頭陣，徵求1980年以前第三市場的老照片，將在市場牆面打造「影像藝廊」，呈現往昔復刻記憶。

盧秀燕今早到第三市場向攤商打招呼。她說，第三市場是在地居民生活匯集地和歷史共同記憶，廣受市民喜愛，之前她在附近住過6年，也很常來逛，「廣記肉角」就是她的最愛。

盧秀燕提到，第三市場原是1922年日治時期建於櫻町的傳統市場，時稱「櫻町消費市場」，後因鄰近地區購物需求，1932年移至現址，改稱「敷島町消費市場」，是戰後在後站地區唯一的消費市場，現已成為南區最重要的傳統市場；今年市場滿百歲周年要盛大慶祝，除爭取1千萬元整修市場，年底更會有一系列宣傳活動。

國民黨議員李中說，第三市場要做大規模改善，市府投資千萬絕對不夠，他已邀經發局、建設局、都發局會勘，希望效仿日本表參道作法，將市場塑膠材質的遮陽棚改為透明採光遮雨棚，讓市場未來更具觀光吸引力，繁榮再現。

經發局長張峯源說，「舊相片攝影徵件競賽」10月15日開跑，為年底百年慶系列主題活動暖身，此次徵件以「復古年代」為主題，徵求1980年前的第三市場照片，黑白或彩色不拘，人物、建物、攤位、市場通道等皆能投件，會由專業評審選出優勝3名、佳作2名，提供獎金及市場抵用券。