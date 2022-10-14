南投市彰南路大雨路面成溪流 蔡培慧會勘改善工程
民進黨南投縣長參選人蔡培慧、南投市長參選人賴燕雪今天會勘南投市彰南路改善工程，針對彰南路一段無路側排水溝每逢大雨必淹，蔡培慧表示已向公路總局爭取經費，將施設側溝連接下游排水，改善彰南路汛期淹水問題。
南投市民代表曾億弘說，4年來不斷接到里民反映，彰南路一段從639至709巷下雨就淹水，讓居民相當困擾。南投縣政府原計畫施設人行道連同下水道工程改善，卻市公所無法達成共識，兩年前他向行政院中辦前執行長蔡培慧陳情，蔡培慧今年三月和公路總局會勘，終於確定在本月20日施工，預計一個月完工。
蔡培慧說，彰南路一段屬南投市都市計畫區內的市區路段，人行道跟排水設施為地方政府權責。會勘發現，省道沒有側溝讓路面積水排入暗溝，考慮台三線路面積水影響行車安全，她和公路總局南投工務段商討後，為確保人車安全，南投工務段同意協助施設側溝接下游排水。
賴燕雪說，彰南路一段人口稠密，附近還有嘉和國小跟南崗國中，今年8月底豪大雨，自來水廠和全聯福利中心前的路段水深及膝，造成多輛汽機車熄火，不少家長載送小朋友困在大水中，險象環生。
南投工務段長孫文昌表示，將從天橋下方開始長達165米長側溝，銜接現有下水道，有效疏通排水問題。但要請南投市公所在側溝完成後接續疏浚。也建議提報人行道改善計畫向營建署爭取前瞻經費，規劃改善道路兩側的人行道及排水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言