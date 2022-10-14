南投市彰南路大雨路面成溪流 蔡培慧會勘改善工程

民進黨南投縣長參選人蔡培慧、南投市長參選人賴燕雪今天會勘南投市彰南路改善工程，針對彰南路一段無路側排水溝每逢大雨必淹，蔡培慧表示已向公路總局爭取經費，將施設側溝連接下游排水，改善彰南路汛期淹水問題。

南投市民代表曾億弘說，4年來不斷接到里民反映，彰南路一段從639至709巷下雨就淹水，讓居民相當困擾。南投縣政府原計畫施設人行道連同下水道工程改善，卻市公所無法達成共識，兩年前他向行政院中辦前執行長蔡培慧陳情，蔡培慧今年三月和公路總局會勘，終於確定在本月20日施工，預計一個月完工。

蔡培慧說，彰南路一段屬南投市都市計畫區內的市區路段，人行道跟排水設施為地方政府權責。會勘發現，省道沒有側溝讓路面積水排入暗溝，考慮台三線路面積水影響行車安全，她和公路總局南投工務段商討後，為確保人車安全，南投工務段同意協助施設側溝接下游排水。

賴燕雪說，彰南路一段人口稠密，附近還有嘉和國小跟南崗國中，今年8月底豪大雨，自來水廠和全聯福利中心前的路段水深及膝，造成多輛汽機車熄火，不少家長載送小朋友困在大水中，險象環生。