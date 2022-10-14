彰濱工業區濱二路終於通車 王惠美為工程延宕叫屈

彰化縣伸港鄉濱二路是銜接台61線、台17線聯絡要道，改善工程遲未完成曾遭批評，終於在今天完工通車，彰化縣長王惠美說，彰濱工業區濱二路改善工程共耗費3年多，預算也提升到3億多，未來能串聯起台17線以及台61線快速道路，可改善彰濱工業區的聯外交通，並串聯西海岸觀光。

王惠美指出，工程做了3年多，在選舉期間一定會有口水戰指責行政效率不彰，但她要為行政及施工單位抱屈，工程2019年開始動工，原本預計工期為540天，但因為有管線協調問題，預算也因原物料價格上漲，總經費從原先約2億多元，提升到3億多，過程中施工廠商用心與民協調，突破困難。

王惠美說，台17線銜接台61快速道路分別有濱一路、濱二路，但伸港地區卻一直沒有商圈，無法讓商家、年輕人能一展長才，未來濱二路可打通彰化西海岸交通，從福安宮到白色海豚屋、芳苑海空步道，串聯鹿港文化老街、海牛採蚵等特色旅遊。

經濟部工業局副局長楊志清表示，伸港鄉濱二路工程由中央與地方共同合作，全長為2公里，路寬為40公尺，濱二路往東邊銜接台17線，西邊銜接台61線，台61線往北可抵達台中港，往南則是連接彰化地區，改善後可帶動整體經濟發展。