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台74線東、西行崇德上下匝道 20日夜間封閉8小時

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市台74線西行(霧峰往中清)崇德下匝道及東行(中清往霧峰)崇德上匝道部分路燈需維修，本月20日夜間10點至隔日凌晨6點進行匝道路燈維護，該路段封閉，請用路人車輛改行替代道路。圖／公路總局提供
台中市台74線西行(霧峰往中清)崇德下匝道及東行(中清往霧峰)崇德上匝道部分路燈需維修，本月20日夜間10點至隔日凌晨6點進行匝道路燈維護，該路段封閉，請用路人車輛改行替代道路。圖／公路總局提供

公路總局第二養護工程處指出，台中市台74線西行(霧峰往中清)崇德下匝道及東行(中清往霧峰)崇德上匝道部分路燈需維修，將於本月20日夜間10點至隔日凌晨6點進行匝道路燈維護，屆時該路段封閉，請用路人車輛改行替代道路

施工管制期間替代道路路線：台74線西行線崇德下匝道封閉：請提前於西行潭子下匝道-沿環中東路一段-接回崇德路三段。

台74線東行線崇德上匝道封閉：請沿環中東路一段-東行潭子上匝道。

公路總局提醒，用路人請配合現場交通管制人員指揮通行，或提前改道行駛避開施工路段，如遇雨天不施工，施工動態訊息請多利用本局智慧化省道即時交通資訊系統 (http://168.thb.gov.tw)及收聽警廣台中分台路況廣播 （FM94.5）。

台中市台74線西行(霧峰往中清)崇德下匝道及東行(中清往霧峰)崇德上匝道部分路燈需維修，本月20日夜間10點至隔日凌晨6點進行匝道路燈維護，該路段封閉，請用路人車輛改行替代道路。圖／公路總局提供
台中市台74線西行(霧峰往中清)崇德下匝道及東行(中清往霧峰)崇德上匝道部分路燈需維修，本月20日夜間10點至隔日凌晨6點進行匝道路燈維護，該路段封閉，請用路人車輛改行替代道路。圖／公路總局提供

替代道路 中東

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