台74線東、西行崇德上下匝道 20日夜間封閉8小時

公路總局第二養護工程處指出，台中市台74線西行(霧峰往中清)崇德下匝道及東行(中清往霧峰)崇德上匝道部分路燈需維修，將於本月20日夜間10點至隔日凌晨6點進行匝道路燈維護，屆時該路段封閉，請用路人車輛改行替代道路。

施工管制期間替代道路路線：台74線西行線崇德下匝道封閉：請提前於西行潭子下匝道-沿環中東路一段-接回崇德路三段。

台74線東行線崇德上匝道封閉：請沿環中東路一段-東行潭子上匝道。