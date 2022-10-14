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台中綠空廊道潭子段街口常撞車 民代會勘3改善下月落實
台中市綠空廊道深受單車族喜愛，潭子段近合作街口因連續下坡加上彎道，導致用路人反應不及，周邊住戶反應，幾乎周周有碰撞，相當危險。台中市議員周永鴻與相關單位會勘，拍板增設警示牌或跳動路面、劃設停止線，並於上午7點至晚上7點啟用三色號誌，最慢下月中旬改善完成，守護用路人安全。
台中市綠空廊道位於鐵路高架橋下方沿線，是近期掀起熱門的自行車道，但位於潭子段近合作街處，單車騎士常因連續長下坡加上彎道，未減速慢行而與汽、機車發生追撞。
昨天，周永鴻與潭子區福仁里里長游豐瑋邀集相關單位會勘。周永鴻說，附近住戶向他陳情，該路段幾乎周周發生車禍，頻率太高，相當危險；游豐瑋說，該路口小車禍頻傳，讓附近民眾十分困擾。
養工處表示，將於合作街與綠空廊道路口前後評估增設警示牌或跳動路面；潭子區公所將在該路口東向往復興路劃設停止線。
周永鴻指出，因綠空廊道所屬鐵路局管轄，等區公所停止線繪製完成，將跨單位協商，預計交通局將在每日早上7點至晚上7點於路口啟用三色號誌；以上三項改善將於下月中旬前完成，以保障用路人與行人安全。
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