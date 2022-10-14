快訊

高雄水泥車墜3樓高路橋 司機無生命跡象、騎車路過母女遭砸傷

猶有民間鐵未銷：誰在北京抗議「習近平下台」？

騙烏干達學生當奴工！彰檢今起訴中州科大3人 聲押苗栗青發處副處長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣稻米達人冠軍賽 台中奪有機米季軍、優質好米達人

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中烏日區農友施秋和榮獲「台灣好米組」十大優質好米達人。圖／台中市政府提供
台中烏日區農友施秋和榮獲「台灣好米組」十大優質好米達人。圖／台中市政府提供

行政院農委會農糧署舉辦「台灣稻米達人冠軍賽」，全台共有759位農友參與，其中台中外埔區陳明祥、烏日區施秋和所栽種的高雄147號良米，分別榮獲「台灣有機米組」季軍與「台灣好米組」十大優質好米達人，打響台中好米名號。

外埔區農友陳明祥原為分擔父親工作，展轉投入農業，後配合外埔區農會有機稻米推廣，接受農改所專家輔導，轉型有機栽種，種出環境友善稻米，並以水旱田輪作耕作，建立有機米永續經營基礎；2019、2020年均憑栽種高雄147號品種，入圍台灣稻米達人冠軍賽「台灣有機米組」前10名，今年更上層樓，勇奪台灣有機米組季軍。

中市農業局說明，「台灣好米組」參賽稻穀需取得產銷履歷、有機轉型期驗證、通過友善環境耕作審認或取得農產品生產追溯條碼；「台灣有機米組」參賽稻穀則需取得有機驗證，希望透過第三方驗證，落實農產品溯源管控，強化稻米品質及競爭力，加速稻作產業優化與轉型。

農業局表示，台中市稻米主要產區分布在大甲、大安、外埔、清水、龍井、烏日及霧峰區，位處大安溪、大甲溪及烏溪灌溉區域內，環境氣候適宜、土壤肥沃，每年水稻兩期作計2萬3000公頃，年產量達15萬公噸，生產的稻米顆粒飽滿透亮，烹飪後香氣滿滿，未來將持續輔導農民朝「安全、高品質及環境友善」方向耕種國產米，並提升因應氣候變遷的能力、精進栽培管理技術。

台中外埔區農友陳明祥原為分擔父親工作，展轉投入農業，種出有機稻米，今年榮獲有機米組季軍。圖／台中市政府提供
台中外埔區農友陳明祥原為分擔父親工作，展轉投入農業，種出有機稻米，今年榮獲有機米組季軍。圖／台中市政府提供

稻米 產銷履歷 行政院

延伸閱讀

麥寮鄉長參選人許忠富成立競總 喊：用贖罪心回來做鄉長

新竹棒球場未完成驗收就啟用 蘇貞昌：雪隧也是先通車

冬山鄉稻農馬啓亮種米獲肯定 摘臺灣稻米達人賽亞軍

台東「全國有機米冠軍」田裡有動物和落山風幫忙照顧

相關新聞

南投市彰南路大雨路面成溪流 蔡培慧會勘改善工程

民進黨南投縣長參選人蔡培慧、南投市長參選人賴燕雪今天會勘南投市彰南路改善工程，針對彰南路一段無路側排水溝每逢大雨必淹，蔡...

彰濱工業區濱二路終於通車 王惠美為工程延宕叫屈

彰化縣伸港鄉濱二路是銜接台61線、台17線聯絡要道，改善工程遲未完成曾遭批評，終於在今天完工通車，彰化縣長王惠美說，彰濱...

台74線東、西行崇德上下匝道 20日夜間封閉8小時

公路總局第二養護工程處指出，台中市台74線西行(霧峰往中清)崇德下匝道及東行(中清往霧峰)崇德上匝道部分路燈需維修，將於...

台中綠空廊道潭子段街口常撞車 民代會勘3改善下月落實

台中市綠空廊道深受單車族喜愛，潭子段近合作街口因連續下坡加上彎道，導致用路人反應不及，周邊住戶反應，幾乎周周有碰撞，相當...

台灣稻米達人冠軍賽 台中奪有機米季軍、優質好米達人

行政院農委會農糧署舉辦「台灣稻米達人冠軍賽」，全台共有759位農友參與，其中台中外埔區陳明祥、烏日區施秋和所栽種的高雄1...

台中烤漆廠短報空污費 遭追繳6千多萬並送辦

台中工業區內一家帷幕牆烤漆廠，未有效收集處理製程廢氣、未依環保局核定操作許可證內容進行操作，以及屢次蓄意短報空污費，日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。