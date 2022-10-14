台灣稻米達人冠軍賽 台中奪有機米季軍、優質好米達人

行政院農委會農糧署舉辦「台灣稻米達人冠軍賽」，全台共有759位農友參與，其中台中外埔區陳明祥、烏日區施秋和所栽種的高雄147號良米，分別榮獲「台灣有機米組」季軍與「台灣好米組」十大優質好米達人，打響台中好米名號。

外埔區農友陳明祥原為分擔父親工作，展轉投入農業，後配合外埔區農會有機稻米推廣，接受農改所專家輔導，轉型有機栽種，種出環境友善稻米，並以水旱田輪作耕作，建立有機米永續經營基礎；2019、2020年均憑栽種高雄147號品種，入圍台灣稻米達人冠軍賽「台灣有機米組」前10名，今年更上層樓，勇奪台灣有機米組季軍。

中市農業局說明，「台灣好米組」參賽稻穀需取得產銷履歷、有機轉型期驗證、通過友善環境耕作審認或取得農產品生產追溯條碼；「台灣有機米組」參賽稻穀則需取得有機驗證，希望透過第三方驗證，落實農產品溯源管控，強化稻米品質及競爭力，加速稻作產業優化與轉型。