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台中烤漆廠短報空污費 遭追繳6千多萬並送辦
台中工業區內一家帷幕牆烤漆廠，未有效收集處理製程廢氣、未依環保局核定操作許可證內容進行操作，以及屢次蓄意短報空污費，日前遭檢警查獲，違反空污法並涉犯行政刑罰規定，除追繳業者逃漏繳空污費6150餘萬元，也裁處業者76萬元罰鍰，移送6名涉嫌不實申報人員。
環保局自109年掌握該烤漆廠漏報空污費，並發函要求補正，但該廠仍以不實資料補正，僅補繳部分漏繳金額。因此，環保局聯合環檢警共同查辦，環保署運用空拍機、紅外線氣體顯像儀等科學儀器，記錄該廠污染源運作及排放情況。
環保局表示，110年4月7日由台中地檢署林俊杰與周佩瑩檢察官指揮，展開檢警環聯合查緝行動，查獲業者3處防制設備管道破損，無法有效處理廢氣逕排放於大氣中、合成樹酯及有機溶劑等製程用料超過許可核定量及應申請許可製程未經許可逕行操作等，違反空氣污染防制法第23條及第24條規定。
台中地檢署也查扣該廠100年至109年原物料採購、帳冊等相關資料，經環保局比對相關帳冊後，與業者申報的空污費有落差，明顯短繳空污費，依空氣污染防制法第54條不實申報行政刑罰規定，移送台中地檢署偵辦；環保局則依據空氣污染防制法第75條追繳空污費。
環保局呼籲，對於空污法規定申請或申報義務者，應確實申報，明知不實作成文書虛偽記載者，應繳納排放量二倍計算的金額，申報人員也難逃刑責制裁。另加強空氣污染物防制、減少污染排放為事業應盡義務，違反空氣污染防制法的事業單位，可處10萬元以上、2000萬元以下罰鍰，業者勿以身試法。
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