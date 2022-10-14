台中市原民文化節明登場 邀請歌手王宏恩 烤大豬美食歡慶

一年一度的台中市原住民族傳統文化節活動，明天在台中市原住民族文化館舉辦「看見台中．原來的路」活動，有傳統樂器與古調演唱表演，並邀請金曲歌王王宏恩擔任佳賓，現場展售手工藝品、農特產品及香噴噴的烤全豬美食展，歡迎民眾共襄盛舉。

台中市政府原住民族事務委員會表示，今年以「看見台中．原來的路」為主題，希望原住民族人透過活動用心看望自己的文化，共同努力堅定走在傳承道路上。

原民會表示，活動將以原住民族傳統的祈福儀式揭開序幕，透過和祖靈虔敬對話，感謝祖靈對每一位族人給予的祝福與豐收，接著進行系列傳統樂舞文化表演競賽，由22個原住民團體報名參賽。

演出內容以演繹原住民族歲時祭儀、神話故事為主，並使用傳統樂器、現場演唱傳統古調或搭配原住民族音樂進行演出，參訪民眾當天能來場文化學習之旅。

原民會說，活動邀請金曲歌王王宏恩擔任表演佳賓，還有原住民手工藝品、農特產品、美食展售，以及手工創作DIY體驗、烤全豬分享等體驗活動，民眾近距離感受部落生活及原住民族的飲食文化。