中市議員王朝坤參選不符資格？ 他今駁：再造謠不排除提告

今天中央選舉委員會將召開各直轄市議員參選資格會議，外界卻傳台中市第4選區(豐原、后里)現任市議員王朝坤因涉違反農會法遭判緩刑4年，此次參選資格恐生變。王朝坤今駁斥，已詢問律師與專家意見，他市議員參選資格不受影響，對於有心人士企圖造謠不實訊息，不排除提告，捍衛自身權益。

中選會今開會審查各直轄市議員參選資格。政壇卻傳出，現任市議員王朝坤因2019年農會選舉，違反農會法遭判緩刑4年，若在緩刑期間內，不得參選市議員選舉，也就是說，中選會恐取消王參選資格。

今天上午王朝坤鄭重駁斥，強調他依照選舉罷免法資格參選，「我參選市議員資格沒有受到限制」，他已詢問過專家與律師，一切合法登記。

王朝坤指出，第4選區參選人眾多，競爭激烈，他懷疑有心人士藉假議題炒作，企圖影響他在豐原區、后里區選情。

他強調，若有心人士未經查證繼續對外放話、造謠不實訊息，意圖使人不當選，「我會提告」，捍衛自身權益。對於中選會今天會議結果，「我有信心」，今天上午仍照既定行程拜票、請託。