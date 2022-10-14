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中市議員王朝坤參選不符資格？ 他今駁：再造謠不排除提告
今天中央選舉委員會將召開各直轄市議員參選資格會議，外界卻傳台中市第4選區(豐原、后里)現任市議員王朝坤因涉違反農會法遭判緩刑4年，此次參選資格恐生變。王朝坤今駁斥，已詢問律師與專家意見，他市議員參選資格不受影響，對於有心人士企圖造謠不實訊息，不排除提告，捍衛自身權益。
中選會今開會審查各直轄市議員參選資格。政壇卻傳出，現任市議員王朝坤因2019年農會選舉，違反農會法遭判緩刑4年，若在緩刑期間內，不得參選市議員選舉，也就是說，中選會恐取消王參選資格。
今天上午王朝坤鄭重駁斥，強調他依照選舉罷免法資格參選，「我參選市議員資格沒有受到限制」，他已詢問過專家與律師，一切合法登記。
王朝坤指出，第4選區參選人眾多，競爭激烈，他懷疑有心人士藉假議題炒作，企圖影響他在豐原區、后里區選情。
他強調，若有心人士未經查證繼續對外放話、造謠不實訊息，意圖使人不當選，「我會提告」，捍衛自身權益。對於中選會今天會議結果，「我有信心」，今天上午仍照既定行程拜票、請託。
尋求連任的市議員王朝坤以無黨籍參選第4選區(豐原、后里)，屬於黑派且兼任鎮瀾宮董事。本月初，后里區競選總部成立，藍、綠台中市長參選人盧秀燕、蔡其昌先後站台，紛紛上台力挺，尋求支持。
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