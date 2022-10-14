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「想辦法愛心園遊會」一辦4年 讓愛擴大成立協會

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市想辦法公益愛心協會近日成立，預計今年底舉辦協會成立後的首場愛心園遊會。圖／台中市想辦法公益愛心協會提供
台中市想辦法公益愛心協會近日成立，預計今年底舉辦協會成立後的首場愛心園遊會。圖／台中市想辦法公益愛心協會提供

私立惠明盲校前校長賴弘毅4年前驟逝，一群各行各業的好友發起「想辦法公益愛心園遊會」在網友愛心串連下，以二手物資拍賣及義演音樂會募款資助惠明盲校，一辦4年，還在台北、嘉義到高雄共辦12場巡迴音樂會，隨著參與的人也越來越多，近期成立台中市想辦法公益愛心協會，預計今年12月31日將舉辦協會成立後的首場愛心園遊會，讓愛心擴大。

另外，泰新機構．泰御建設在台中市12期重劃區推新案，在開工典禮上捐贈暨南大學「願景計畫」20萬元。業者強調，該計畫主要針對國際學生、原住民及弱勢家庭學生提供協助，該校目前約有130名貧困生，藉由協助他們學雜費或生活費等方式，讓這些學生能專心向學，盼透過這樣的捐助行動將愛心傳出去、展開善的循環。

想辦法公益愛心園遊會召集人鄭博仁說，惠明盲校前校長賴弘毅4年前驟逝，讓惠明盲校、教養院陷入財務困境，幾位好友不忍賴弘毅照顧院童的遺願難了，決定肩挑起籌募資金的重擔，辦起想辦法公益愛心園遊會，分頭借音響、借帳篷及場地，透過網路宣傳，在網友愛心串連下，創下近百萬募款佳績，紓解惠明教養經費的燃眉之困。

他說明，近年遇到疫情，民眾愛心不減，讓愛心園遊會一辦4年，年募款達百萬，從原本的國美館綠園道移師到市民廣場，籌辦活動的成員各行各業都有，都是義務協助，利用公餘投入，除了園遊會，更舉辦台北、嘉義到高雄共12場巡迴音樂會，參與的人也越來越多。

鄭博仁指出，為了讓公益愛心園遊會更有規模發展，也達到財務、行政透明，發起團體決定成立正式協會組織，近日開始以「台中市想辦法公益愛心協會」方式營運並募集個人、企業會員，預計12月31日將舉辦協會成立後的首場愛心園遊會，邀民眾為弱勢加油。

台中市想辦法公益愛心協會近日成立，預計今年底舉辦協會成立後的首場愛心園遊會。圖／台中市想辦法公益愛心協會提供
台中市想辦法公益愛心協會近日成立，預計今年底舉辦協會成立後的首場愛心園遊會。圖／台中市想辦法公益愛心協會提供
泰新機構．泰御建設新建案開工，捐贈暨南大學「願景計畫」20萬元經費。記者趙容萱／翻攝
泰新機構．泰御建設新建案開工，捐贈暨南大學「願景計畫」20萬元經費。記者趙容萱／翻攝

愛心 音樂會 募款

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