綠委批盧秀燕同台林姿妙 中市府籲：勿為選舉唱衰台中

台中綠營4位立委今舉行記者會，抨擊盧秀燕及國民黨的女性參選人，明晚將在太平造勢晚會，合體涉嫌貪汙遭起訴的林姿妙，是低估台中人智慧的行為，是否代表盧為林背書？要求盧說清楚；中市新聞局長鄭照新表示，期許民代勿為了選舉，刻意扭曲數據放大、唱衰台中，打擊台中的光榮感，良性競爭做下一代榜樣。

台中綠營立委何欣純、張廖萬堅、黃國書、莊競程今舉辦《女力政見淪口號 、合體涉貪林姿妙》記者會，立委質疑，國民黨宣稱盧秀燕是最強女力，但翻閱各項評比資料，盧執政都是吊車尾，應該正名為「十足漏氣、十分難堪」，好意思說是女力挺台灣，應該正名為「女力挺貪汙、吊車尾女力」。

何欣純說，「媽媽市長」只是盧秀燕自稱的口號，只見她對狼師、財團的妥協，不見對市民的關懷與照顧，請不要消費全天下疼愛孩子的「媽媽」；黃國書指出，盧執政四年來台中市藝文表演也極少、選舉到了才又開始舉辦，實際上利用藝文活動之名，行個人造勢之實。

莊競程指出，盧市長的親子政策只有「3不」，數量不夠、把關不嚴、用心不足，公托數量不足、營養午餐農藥殘留把關不嚴、公園充滿罐頭遊具，推動親子政策，需要聆聽爸爸媽媽的聲音，而不是憑藉口號而已；張廖萬堅表示，盧秀燕施政評比樣樣吊車尾，但盧任內賣地第一名。當「最強賣地王」盧市長，跟涉及炒作農地弊案的林姿妙站在一起，不曉得是要傳達給選民何種理念？

新聞局長鄭照新表示，事實上這是斷章取義、擷取特定指標扭曲放大的結果，盧市長在歷屆市長的表現平均分數評比中，天下雜誌是歷任最高，因此這樣的觀點無疑對於前任市長相當不公平，前任市長情何以堪。

鄭照新說，立委所引述的雜誌評比，無論是社福力及經濟力的表現，台中都是六都第二，教育資源更榮登六都第一，榮登教育王；另家雜誌評比中，台中在生活品質面向及永續治理都是六都之冠。