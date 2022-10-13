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彰化「跑水節」蒸汽火車之旅10月14日開賣 多種體驗一次滿足

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府舉辦的「二水國際跑水節」將於11月登場，參山國家風景區管理處也配合安排國寶級DT-668「國王號」蒸汽火車搭載遊客到二水體驗跑水、吃辦桌。圖／參山國家風景區管理處提供
彰化縣政府舉辦的「二水國際跑水節」將於11月登場，參山國家風景區管理處也配合安排國寶級DT-668「國王號」蒸汽火車搭載遊客到二水體驗跑水、吃辦桌。圖／參山國家風景區管理處提供

彰化縣政府舉辦的「二水國際跑水節」將於11月5、6日登場，交通部觀光局參山國家風景區管理處也將於5日安排國寶級DT-668「國王號」蒸汽火車搭載遊客一起到二水體驗水圳跑水、吃辦桌，一次滿足三種體驗，二水跑水節專屬的蒸汽火車之旅將於10月14日上午10點在網路開賣。

彰化縣政府為建縣300週年慶暖身活動二水國際跑水節11月將登場，更結合鐵道之旅，彰化縣副縣長林田富與二水鄉長蘇界欽、參山處長曹忠猷、縣議員鄭俊雄等人今天在二八水公園為活動暖身宣傳。

林田富說，今年的二水跑水節結合蒸汽火車之旅，讓國寶級的DT-668「國王號」蒸汽火車載遊客到二水，還可到二八水公園參觀「女王號」CT-278蒸汽火車、及溪湖糖廠小火車頭等，並由主廚料理在地最新鮮的農產端出庄腳味饗宴，並可體驗跑水的樂趣。

曹忠猷說，最近國門已解封，就連國外遊客都已到台灣，所以參山處也配合跑水節活動，推動彰化平原的軌道旅遊，希望未來都能每年辦蒸汽火車之旅，把更多鐵道迷和遊客帶到彰化，遊客可以搭火車、騎自行車、跑水、品嚐農村料理，三種體驗一次滿足。參山處也特邀社頭的鐵道餐館福井食堂老闆陳朝強活動當天在社頭站月台叫賣便當，重現當年販售鐵路便當的風情，鐵道迷可把握機會合照留念。

蘇界欽說，今年二水國際跑水節與二水馬拉松賽事結合，以「三鐵共築八堡行，經典再現跑水情」為主軸，也加入多樣創新亮點，遊客可在草地野餐全家樂、還有街燈廊道文化藝術展、品味農產市集古早宴、力拔山河勇闖黑泥田、星光夜幕下觀賞電影等相當精彩，歡迎大家一起來體驗全台獨一無二的國際跑水節。

參山處推出的「二水跑水節蒸汽火車之旅」的鐵道遊程，遊程套票為1199元，包含蒸汽火車彰化站至二水站來回車票、農村饗宴、限量伴手禮及紀念明信片，還加碼送100元市集優惠券，限額260名，將於14日上午10點在網站開賣，網址http://www.twleya.com.tw/2022changhualy/index.html。遊客還可自費加購籠仔篙文創DIY、絲瓜布文創DIY行程。

彰化縣政府舉辦的「二水國際跑水節」將於11月登場，參山國家風景區管理處也配合安排國寶級DT-668「國王號」蒸汽火車登場，今天暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府舉辦的「二水國際跑水節」將於11月登場，參山國家風景區管理處也配合安排國寶級DT-668「國王號」蒸汽火車登場，今天暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府舉辦的「二水國際跑水節」將於11月登場，參山國家風景區管理處也配合安排國寶級DT-668「國王號」蒸汽火車搭載遊客到二水體驗跑水、吃辦桌。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府舉辦的「二水國際跑水節」將於11月登場，參山國家風景區管理處也配合安排國寶級DT-668「國王號」蒸汽火車搭載遊客到二水體驗跑水、吃辦桌。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府舉辦的「二水國際跑水節」將於11月登場，參山國家風景區管理處也配合安排國寶級DT-668「國王號」蒸汽火車登場，今天暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府舉辦的「二水國際跑水節」將於11月登場，參山國家風景區管理處也配合安排國寶級DT-668「國王號」蒸汽火車登場，今天暖身宣傳。記者林宛諭／攝影

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