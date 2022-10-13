太平宜欣國小暨里民活動中心今啟用 盧秀燕：兩全其美

台中市太平區宜欣國小建校35年來缺乏大型室內空間，在市府努力下，拆除現有里民活動中心重建，順利完工，今天落成啟用。

台中市長盧秀燕在啟用典禮說，新完工的活動中心不但提供師生優質的學習環境，還與宜欣、宜佳、宜昌等三里里民共享空間，「兩全其美」，達到校園與社區共好成效。

今天的落成啟用典禮在宜欣國小活動中心前廣場舉行，包含盧秀燕、立委何欣純、市議員李麗華、張玉嬿、教育局長楊振昇、民政局長吳世瑋、農業局長蔡精強、太平區長許貴芳等人到場共襄盛舉，市議員蔡耀頡、賴義鍠服務團隊也派員與會。

盧秀燕說，市府聽見師生聲音，也感謝校方、家長會、民意代表的協助，向中央爭取補助經費2000萬元，並編列市府經費5000萬元興建活動中心。

她說，原本是規畫三個里的活動中心，經地方充分討論及市府團隊完善規畫，2010年開工重建、今天啟用，一樓為里民活動中心、辦公室與社區教室，二、三樓為學校禮堂和看台區，不但補齊學校的室內活動空間，也同時滿足三個里的活動需求，面面俱到。

何欣純說，感謝教育部協助下，讓30多年沒有活動中心的宜欣國小得以活動中心完工啟用，同時也做為社區居民集會活動場所。其中，2樓的活動中心，為充實學生的視聽教學、空調共需1200萬經費，為一次補齊，她成功爭取教育部最高補助額度840萬元的經費。