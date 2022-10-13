影城邀百位台中長者免費看電影 阿公阿嬤回到年輕時代

台中市政府與威秀影城合辦公益觀影活動，今天邀全成社會福利基金會、台中家庭照顧協會及勵馨基金會，近200名長輩和志工「包場」看電影，阿公阿嬤邊吃爆米花邊看電影，彷彿回到年輕時代，十分開心。

影城業者說，因疫情大家悶太久了，希望讓不敢出門的長輩們放鬆心情看場電影，也期待影迷早日重返影城。

威秀影城9月起在台中大魯閣新時代威秀影城、台中大遠百、台中TIGER CITY，分6場次招待弱勢孩童、銀髮長輩、以及醫護約1200人看電影，並免費招待爆米花及飲料。

威秀影城的公益觀影活動，今天邀全成社會福利基金會、台中市家庭照顧協會及勵馨基金會約200名長輩和志工，欣賞奧斯卡金像獎得主喬治克隆尼和茱莉亞羅勃茲主演的「幸福入場券」。

70多歲楊先生與妻子攜手參加，笑說，「40多年不曾進電影院了」，今天彷彿回到青春時光，能出門走走，真的很開心。

全成社會福利基金會主任郭姿秀說，接獲公益電影欣賞邀約時，其實很糾結，因為疫情並未退散，擔心有風險，未料詢問阿公阿嬤意見時，大家竟然興致高昂。

郭姿秀說，今早有人搭公車，有的行動不便，由社工專車接送，長輩揪團享受這波免費觀影及免費餐飲，各個笑開懷；歡樂也不忘防疫，社工準備酒精，隨時幫長輩消毒清潔，確保防護安全。