合歡山暗空公園保育有成 星空品質躍升國際銀級標準

南投縣政府今天公布「合歡山暗空光害監測結果」，與美國、日本國際暗空協會的負責人以視訊交流，分享台灣暗空保育經驗，並向世界宣告，星空保育有成，合歡山暗空公園星空品質已達「銀級」標準，未來將持續推動無汙染的星空產業鏈，讓合歡山暗空公園成為台灣星空旅遊與環境保育的新標竿。

清境永續發展協會理事長李從秀說，去年共有4個監測點的星空品質顯著的改善，今年又增加了三個點。從鳶峰前方兩公里處開始，沿著台14線往上爬升，途經鳶峰、昆陽、合歡山主峰登山口、合歡山莊觀景台、松雪樓、與石門山登山口小屋等地方，星空品質落在國際銀級星空品質的標準。

南投縣副縣長陳正昇說，合歡山暗空公園從2017年起，在公部門與在地組織、學界與天文專業組織合作下，2019年8月獲國際暗空協會認證，成為亞洲第3座暗空公園。

縣府投入逾億元經費改善道路照明設施及旅遊設施，保育星空資源及完善旅遊服務品質，並整合仁愛鄉地方創生機制，共同努力執行多項成果，其中包含加設600盞燈罩、星空友善商家公約推動，皆有效改善星空品質，今年6月並通過 「南投縣合歡山暗空公園管理自治條例」進一步保障合歡山暗空環境。

經過4年來持續努力下，SQM（夜空觀測品質）提升到21.3到21.7 （理想的夜空），簽署星空友善公約的友善商店也從去年52家，今年大幅提升至72家，成長近50%。另外針對光害防制部分，由環保局協力擬定「南投縣仁愛鄉光害自治條例」，以更有制度的來保育星空資源。

星空守護聯盟理事長劉志安主持的暗空光害監測結果也顯示合歡山暗空公園自2019年設立以來，共計有7個監測點在星空品質上有顯著的改善，成為這次合歡山暗空公園國際論壇最大的亮點。