歷經6次流標！ 彰化大埔截水拓寬工程終決標 年底動工

彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程流標多次終於有所突破，彰化縣府10月初開標，昨日評選出廠商，今天決標公告，預計10月底就會辦理開工典禮，工程進度邁出一大步，縣府工務處指出，大埔截水溝工程難度高，廠商規劃從南邊開始施作，因房子少相對單純，可順利進行。

彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程2021年9月第一次上網招標，因歷經營建成本增加，加上施工難度及風險性都較高，經過6次招標都流標，總經費從26億元加碼到34億都難以標出。

縣府工務處長林漢斌說，最後追加經費到37億，地方負擔10億，工期也從原本4年多延長到5年整，與廠商簽約後，廠商須提出相關因應計畫並設置工務所，預計年底就能正式動工。

大埔截水溝堤岸道路拓寬工程起點為台19線彰水橋，往東跨越國道1號及穿越縱貫鐵道後，與省道台1 線、縣道137線等平面交叉，終點銜接中興路口；堤岸南北岸各配置9公尺雙線道路，全線約4.5 公里。

林漢斌說，大埔截水溝堤岸道路拓寬工程必須穿越台鐵及翻越高速公路，其中高架化跨越高速公路工程因需要掛樑，廠商規劃利用6天的夜間時間封路施工，降低交通衝擊，不過該工程要到2、3年後才會進行；另工程分為六個工區，可同時進行；用地方面，在都市計畫外的土地已全數取得，但都市計畫區內的土地須由內政部公告後以協議價購。

大埔截水溝堤岸道路拓寬工程受到地方矚目，工務處指出，完工後可有效改善彰化市區交通壅塞問題，促進東側及南側都市發展，路廊往西更可銜接洋仔厝溪堤岸道路、省道台17線及台61線，交通更加便捷。