高美濕地旁濱海橋29日通車、單車與人行道獨立 網美拍照新景點

台中市高美濕地被譽為世界級風景，鄰近的濱海橋封閉40多年，預計10月29日通車，特別設計自行車道與人行步道，未來遊客可以安全站在濱海橋上欣賞美麗的濱海夕照。台中市議會議長張清照與建設局長陳大田今會勘，濱海橋啟用後可縮短往台中港、清水連結台61線距離，紓解台17線壅塞車潮。

這座「濱海橋」位在高美濕地旁，原被列為危橋，封閉數10年無法通行，歷經議長張清照與前議長張清堂爭取，由中央、台中市政府合資2.2億元經費重建，預計在10月29日完工通車。

今天台中市議長張清照、前議長張清堂與台中市建設局長陳大田到場會勘，並在入口的高美溼地景觀意象「打卡」，拍攝「網美」照。通車後，前往「世界級景觀」高美溼地非常快速，並打通往台中港、清水連結台61線距離，紓解台17線壅塞車潮。

陳大田指出，最重要是重建後的新橋橋寬25公尺，有雙向5車道，特別設計自行車道與人行步道，未來遊客與民眾可以安全站在濱海橋上欣賞美麗的高美夕照，無須與車爭道；也可以騎自行車，從濱海橋到高美濕地，悠閒又自在。

張清照表示，濱海橋完工讓海線交通大便利，還能紓解假日高美溼地的塞車狀況，民眾多了更多新景點，讓前往海線有新玩法，促進海線觀光。