台中海線15家廠商食品產業10月18日徵才 釋出620職缺

台中市勞工局因應食品產業人力需求大増，集結海線台中港關連工業區、台中港科技產業園區、台中港三井Outlet購物中心等15家廠商，舉辦台中市政府2022「食品產業」徵才活動，10月18日上午10時至下午2時在沙鹿區公所5樓禮堂舉行，釋出約620個職缺，歡迎民眾踴躍參加。

勞工局長張大春表示，台中市長盧秀燕為促進食品安全，全國首創推動食安智慧治理，從原料到成品層層關卡都嚴格把關，守護市民健康安全；市府這次邀集海線在地食品製造業、餐飲服務業、零售批發業等15家廠商徵才，並規劃企業說明會專區，由企業親自簡介經營理念、願景、未來工作內容，讓求職者更深入了解企業，迅速面試成功、穩定就業。

張大春指出，此次共釋出近135個經常性薪資4萬元以上職缺，其中台灣卜蜂的業務代表薪資高達5萬元，雲雀國際也開出4萬3000元的儲備店經理職缺，現場也提供房務人員、廚房助理、門市櫃檯人員、外內場正職人員、倉管員等207個學經歷不拘的職缺，勞工局為提供有彈性工作時間需求的民眾，也開發近145個兼職工作機會，時薪上看208元。