解秘！彰化芬園鄉公所祭出5千元 徵求高手打開保險櫃

彰化縣芬園鄉公所在整修縣定古蹟芬園庄役場時，發現一些珍貴文物和照片，其中有1座疑為日治時期的保險櫃，引起很多好奇，芬園鄉長林世明說，由於保險櫃已無法打開，公所祭出5000元獎金，徵求開鎖好手，揭開其中的奧秘。

林世明說 ，興建於1935年的芬園庄役場，1946年被改為芬園鄉公所，直到1994年功成身退，獲彰化縣文化局2014年將芬園庄役場列為縣定古蹟，去年展開活化整修工程，希望將庄役場打造成為文化客廳。

鄉公所在整理庄役場內珍貴文物跟老照片，包括1座疑為日治時期使用的保險櫃，由於年代久遠，沒有留下鑰匙，也沒人記得密碼，因此無法開啟，難以一窺櫃內放置了什麼物品。

林世明說，如果硬把保險櫃撬開，恐怕會損害到櫃內存放的物品，因此祭出5000元獎金，對外徵求開鎖好手，希望有人能打開保險櫃，解開眾人的迷團。