影／台中海線雙鐵小旅行 網紅、旅行社業者體驗豐富遊

台中海線觀光資源豐富，台中市觀旅局搭配海線鐵道百周年，規劃4條「海線雙鐵小旅行」一日、二日推薦遊程供遊客參考，昨邀請網紅、媒體及旅行社等意見領袖雙鐵小旅行的示範遊程踩線，將透過實際利用鐵路及iBike電輔車的影像及文字紀錄行銷推廣，鼓勵旅客到台中海線低碳旅遊。

今年逢台鐵海線鐵路通車百周年，台中市政府與鐵路管理局昨聯合舉辦「台鐵海線百年慶祝活動」，活動結合台鐵局開行之DT668蒸汽火車，在大甲車站安排懷舊氛圍的表演及特色市集。

中市府觀旅局搭配鐵道議題規劃「海線雙鐵小旅行遊程」，邀請各地旅客透過鐵路及iBike串遊，體驗台中海線魅力，市府文化局10月前在沿線辦理古蹟車站導覽、鐵道相關講座及書展等系列活動，共同推廣海線鐵路歷史文化。

中市副市長令狐榮達表示，本次活動台鐵局開行蒸汽火車復駛海線，停靠台中追分、清水、大甲、日南等4站，除了追分、日南2座百年古蹟木造車站外，歷史建築清水車站也是海線第一座磚造車站。

中市觀旅局長韓育琪表示，海線鐵路是在地民眾共同回憶，火車串聯起南北運輸，串聯起人與人之間的溫度，也串聯起過去與未來，台鐵海線全線於西元1922年正式通車至今剛好百年。

韓育琪指出，台中海線觀光資源豐碩，包含宗教文化、海洋生態及遊憩亮點等，搭配海線鐵道百周年議題，觀旅局規劃了4條「海線雙鐵小旅行」一日、二日推薦遊程供遊客參考。

昨天邀請網紅、媒體及旅行社等意見領袖做雙鐵小旅行的示範遊程踩線，後續將透過實際利用鐵路及iBike電輔車的影像及文字紀錄加以行銷推廣，鼓勵各地旅客到台中海線進行低碳旅遊。

觀旅局表示，本次活動由經發局、文化局、交通局及觀旅局共同合作，以台鐵海線百年為主題推出一系列活動，10月30日前也邀請知名講師分別於烏日、大甲、清水圖書館舉辦鐵道文學講座，並於海線8個圖書館舉辦為期一個月的「驛遊未盡‧海線的歲月軌跡」書展，讓民眾深入瞭解車站故事及鐵道文學。

台中市龍井區農會慶祝一百周年慶，與知名酒廠合作推出的小玉西瓜蜂蜜氣泡酒，每罐蜂蜜氣泡酒含有30% 的西瓜原汁，讓西瓜清新香氣顯現。開瓶時隱約飄出的西瓜香氣，龍井區農會總幹事林裕議指出，這款酒是以低溫長時發酵的蜂蜜酒為基底，加入龍井區特色農作物小玉西瓜原汁，釀製出清甜消暑的小玉西瓜氣泡蜂蜜酒，開瓶時隱約飄出的西瓜香氣，入口清爽揚升的氣泡感，伴隨黃色西瓜汁液，更襯托出蜂蜜酒甜蜜香醇尾韻。

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