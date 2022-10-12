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影／6金戒子隨舊傢俱被丟了 清潔隊員已二度撿到金戒指

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣埤頭鄉清潔隊昨天清運一個舊櫃子時發現裡面一只舊包中竟放了6個金戒子，今天已物歸原主，失主相當感謝清潔隊。圖／民眾提供
彰化縣埤頭鄉清潔隊昨天清運一個舊櫃子時發現裡面一只舊包中竟放了6個金戒子，今天已物歸原主，失主相當感謝清潔隊。圖／民眾提供

彰化縣埤頭鄉清潔隊昨天清運一個舊櫃子時發現裡面一只舊包中竟放了6個金戒子，價值逾10萬元，今天已物歸原主，清潔隊員周崑明已有二次處理到民眾遺忘的金飾，直稱能將貴重物品歸還失主，心裡很踏實，畢竟這是失主辛辛苦苦攢下的物品。

周崑明昨天清運一個大型五斗櫃時，細心的檢視櫃中物品，他說，平常運回大型廢棄傢俱都要先把裡面的雜物垃圾先整理過，卻發現裡面一個舊包包裡竟有6個金戒指，戒指上還鑲有翠玉、紅寶石等，其中4枚有保單，共約2兩重，市價逾10萬元，趕緊通報清潔隊隊長。

由於民眾清運大型廢傢俱時都會登記名字和連絡方式，清潔隊也透過村長找到失主，並物歸原主，竹圍村長李旭東說，民眾因傢具舊了想丟掉，又怕老人家念說怎麼把傢具清走，而自行請清潔隊運走舊傢俱，而老人家也年紀大了，可能忘了金飾還放在櫃子裡，沒特別說，幸好清潔隊細心，才找回這批金飾，一家人很高興和感謝清潔隊員。

而周崑明近期就曾有二次撿到民眾的金飾，還有一次是他開垃圾車，一位丈夫誤把金戒指丟進垃圾袋內，已丟進垃圾車，夫妻後來慌張的來找，他們即把拉圾車開回隊上，倒出整堆垃圾，從中重新找出金戒指，讓夫妻倆的金戒指失而復得。

戒指 失主 垃圾車

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