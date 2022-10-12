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全民瘋電競 台中電競嘉年華10月21日起開跑

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今出席記者會，與代表台中參加全國運動會勇奪史上首金的冠軍隊，一同宣告「2022台中電競嘉年華」將展開。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今出席記者會，與代表台中參加全國運動會勇奪史上首金的冠軍隊，一同宣告「2022台中電競嘉年華」將展開。圖／台中市政府提供

「2022台中電競嘉年華」將於10月21日至23日在弘光科技大學登場，除有校園盃「英雄聯盟」、「傳說對決」及市民盃「傳說對決」等賽事，還有經典電玩街機、結合籃球運動的Switch「NBA2K 熱血街球場」等體驗活動。台中市長盧秀燕今表示，她上任第一年催生「電競嘉年華」，現已開花結果，盼台中成為重要的電競基地。

盧秀燕今出席記者會，與代表台中參加全國運動會勇奪史上首金的冠軍隊，一同宣告「2022台中電競嘉年華」將展開。她現場操作「Kingspray塗鴉模擬器」，為府徽上色，感受虛擬實境技術魅力。盧秀燕說，「我覺得我有電競天份！」她從小很少嘗試類似塗鴉，今天一試愛不釋手，她可被培植為不老電競選手。

盧秀燕表示，她上任第一年催生電競嘉年華，並在議會的支持下編列預算、努力推動。由於政府方向正確、學校推動，加上學生人才輩出，因此這幾年下來已開花結果。全國更首次將電競項目列為全國運動會項目，台中也抱回個人及團體二面金牌，期盼台中這座酷城市成為重要的電競基地，再創佳績。

運動局長李昱叡說，台中致力推廣酷運動、酷城市，力推電競運動發展，並支持舉辦「2022台中電競嘉年華」；此外，台中電競成績也大放異彩，去年積極組訓台中電競代表隊，一舉奪下全運會兩金一銀，今年「傳說對決ACS校園聯賽」青年高中展現實力勇奪冠軍，10月中下旬的電競嘉年華將有電競高手齊聚一堂。

李昱叡說，校園盃及市民盃連3天賽事，將在弘光科技大學電競館進行「英雄聯盟」、「傳說對決」精彩線下四強決賽；此外學校毓麟館也設有明星運動員Switch「NBA2K 熱血街球場」挑戰賽、SG網紅Switch「Just Dance 舞力全開」互動賽、角色扮演Steam-VR「Beat Saber 節奏光劍」等體驗活動。

台中市長盧秀燕現場操作「Kingspray塗鴉模擬器」，為府徽上色，感受虛擬實境技術魅力。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕現場操作「Kingspray塗鴉模擬器」，為府徽上色，感受虛擬實境技術魅力。圖／台中市政府提供

盧秀燕 弘光科技大學 台中市長

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