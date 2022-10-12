44家防疫旅館將退場 中市府輔導恢復常態經營
「0+7」入境新制明天起上路，入境者不再需要居家檢疫，改採7天自主防疫。台中市44家防疫旅宿明起陸續退場，市府將輔導業者取得安心旅宿認證，恢復常態經營。
10月13日起國境開放，台中市觀旅局今天發布新聞稿表示，防疫期間，成立防疫旅宿收住居家檢疫及居家隔離，公私協力為台中的旅客住宿安全與健康把關，自109年3月20日起成立第1家，高峰時有48家近3000間房，累計至今收住居家檢疫者及居家隔離者共計9萬9748人。
觀旅局指出，防疫旅宿恢復常態經營，有第一線從業人員缺工問題，日前已調查缺工數量，並與勞工局合辦專案媒合、推介合適人才，如協助求才登記並適時提供安穩僱用最高新台幣2萬元獎勵金、獎勵青年就業計畫最高3萬5000元獎勵金等，同時依企業需求辦理客製化徵才活動，協助旅宿業者補實人力，順利回復常態經營。
觀旅局強調，防疫旅宿依清消標準作業程序完成清消，市府會派員檢查是否落實，檢查通過才恢復常態經營，入住旅客無須擔心安全及健康風險，後續也將輔導業者取得安心旅宿認證，協助業者行銷宣傳、活絡市場。
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