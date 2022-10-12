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台中購物節國慶暖身開跑才3天 登錄金額破億元！

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中購物節暖身活動開跑3天，登錄金額破億元。圖／經發局提供
台中購物節暖身活動開跑3天，登錄金額破億元。圖／經發局提供

台中購物節暖身活動10月10日開跑，不到3天，驗證的發票張數超過5萬2千張，登錄消費金額突破1億元。經發局指出，外縣市消費者參與踴躍，新北、南投、彰化為前三名；另台中購物節APP累積下載次數超過132萬人次，台中購物節熱度爆表。

經發局長張峯源說，台中購物節APP累積下載次數已超過132萬人次，台中購物節App整合升級後，效能及介面大幅提升，除發票掃描迅速、提供雲端發票介接，消費者可透過合作店家頁面尋找喜好消費、類別及周邊登錄金額三倍送店家。

民眾即日起至10月25日暖身活動期間，憑台中消費發票或合作店家收據，登錄台中購物節APP，就有機會天天抽2000元現金和禮品，周周抽70吋4K電視和時尚酷跑機，壓軸再抽百萬油電車，此外，永慶慈善基金會也提供公益特別抽，將於壓軸抽當天抽出50組2000元。

經發局指出，據系統資料分析，民眾登錄消費金額，95%是一般性消費，包括百貨公司、綜合零售、超級市場及零售式量販業是消費類別的核心熱點，可說明消費者有備而來，看準想買的商品，暖身活動一開跑，紛紛搶購高單價商品並迅速登錄發票，趁早參加購物節抽獎。

台中購物節主活動，10月26日至12月24日，延續天天抽現金獎項，壓軸抽也加碼送，不只抽好車，還有好宅，總獎項超過3億元，詳情可至台中購物節官網 https://fun.taichung.gov.tw/ 查詢。

發票 彰化

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