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與豐原在地藝廊合作 百貨轉角展出藝術家作品

中央社／ 台中12日電

豐原太平洋百貨與在地藏家級藝廊「藏山101」合作，即日起規劃跨樓層「森采飛揚」藝術聯展，引進多名藝術家的藝術精品展示，讓民眾購物之餘，轉角就能欣賞藝術之美。

百貨週年慶開跑，豐原太平洋百貨與在地藝廊藏山101合作，引進多名藝術家的藝術精品到百貨內展覽，今天舉行記者會，請來藝術家陳炳臣曝光國際金獎原作。

即日起，在百貨9樓VIP CLUB和3樓設計時裝、6樓運動休閒規畫跨樓層「森采飛揚」藝術聯展，引進藝術家梁平正、許文龍、王元德、江心靜、吳金維、施繼堯、陳金旺、鄭順仁等藝術精品展示，民眾在購物之餘，轉角就能近距離欣賞藝術之美。

豐原太平洋董事長連錦表示，有鄉親的支持，才有深耕31週年的太平洋百貨，為表達感謝，百貨不斷創新，更跨足藝術行銷，與在地的藏山101藝廊合作，讓豐原太平洋百貨，成為打造美好生活的溫暖推手。

藝術家 記者會

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