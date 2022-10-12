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網售彰化社會處吉祥物貼圖 縣府要求下架

中央社／ 彰化12日電

彰化縣政府社會處推出志願服務吉祥物，因造型特殊引起討論。近日有網友發現與吉祥物造型極為相似的貼圖在網路販賣，縣府表示，貼圖不是縣府製作發布，將要求下架。

彰縣府社會處日前舉辦志願服務吉祥物命名活動，不過黃色吉祥物因造型特殊，被網友嘲笑像是洋芋片及散掉的蛋黃；縣府社會處則說，原先設計圖案後來為改成人偶裝，才更動部分設計，像是將白色標識改為黃色，社會處對外界批評指教虛心接受。

不過有網友發現，在通訊軟體LINE的貼圖商店，有人設計名為「彰愛咪」的貼圖，貼圖內容為彰縣府社會處志願服務吉祥物跟大家打招呼，還使用「太誇彰」、「很愛彰」等諧音梗。

針對有人以彰化志願服務吉祥物設計貼圖出售，彰縣府今天回應指出，貼圖不是縣政府製作發布的，且命名活動正在進行中，請民眾注意請勿流傳及購買。

縣府指出，他們擁有吉祥物設計及外觀的著作權，不會作為商業使用，也正在申請專利著作權，任何類似圖示若涉及商業使用都將造成侵權行為，縣府將保留民事求償追究權利，也會發文要求業者下架貼圖。

貼圖

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