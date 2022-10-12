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南投學校營養午餐衛生抽驗195家 2家初檢未達標已改善

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投衛生局針對縣內163家國中、國小公辦公營、公辦民營自設廚房的學校早餐暨早午餐餐飲進行專案稽查。圖／南投衛生局提供
南投衛生局針對縣內163家國中、國小公辦公營、公辦民營自設廚房的學校早餐暨早午餐餐飲進行專案稽查。圖／南投衛生局提供

免費營養午餐雖非中央規定的社福政策，但南投縣府使用砂石疏濬資源開發基金，長期供應全縣中小學、公立幼兒園學生享免費福利，為維護學校餐飲衛生，針對縣內163家國中、國小公辦公營、公辦民營自設廚房學校，以及10家學校外訂餐盒之午餐進行作業場所稽查輔導，初檢發現2家未符合衛生規範，經要求限期改善後，複查已符合規定，另抽驗學校營養午餐計224件，檢驗結果皆合格。

縣長林明溱表示，學校營養午餐縣府全年籌措總支出約3億元，受惠師生人數7.4萬人，但每餐費用多年未調整，考量物價上漲，去年從餐費38元增為45元，僅管預算支出增加5000萬元，對縣庫財政恐造成負擔，可是只要能讓學生吃得飽、吃得營養，比什麼都重要。

南投衛生局局長陳南松表示，每年均會針對縣內國中、國小午餐作業場所、食材、工作人員及製程衛生管理等，辦理實地稽查抽驗及輔導，以維護學童營養午餐的食品安全及衛生；特別是廚房屬於濕熱環境，微生物孳生速率加快，請學校應落實食材先進先出、注意食材保存溫度及濕度，避免生熟食交叉汙染。

陳南松說，高溫且潮濕的環境最適合各種微生物之生長，因此調理食品時，應謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要低溫保存」等五要原則，以避免發生食品中毒，提升縣內學童午餐安全衛生。另為加強學校飲食衛生及預防食品中毒事件發生，如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣政府衛生局服務專線049-2231994。

南投衛生局針對縣內163家國中、國小公辦公營、公辦民營自設廚房的學校早餐暨早午餐餐飲進行專案稽查。圖／南投衛生局提供
南投衛生局針對縣內163家國中、國小公辦公營、公辦民營自設廚房的學校早餐暨早午餐餐飲進行專案稽查。圖／南投衛生局提供
南投衛生局針對縣內163家國中、國小公辦公營、公辦民營自設廚房的學校早餐暨早午餐餐飲進行專案稽查。圖／南投衛生局提供
南投衛生局針對縣內163家國中、國小公辦公營、公辦民營自設廚房的學校早餐暨早午餐餐飲進行專案稽查。圖／南投衛生局提供

衛生局 營養午餐 南投

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