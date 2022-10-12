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影／豐原太百結合藝文茶敘 茶藝師李采渝VIP專場秒殺

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
本月15、16日，資深茶藝老師李采渝將到豐原太平洋百貨舉行ＶIP尊榮品藝茶會，解說茶葉的五感體驗，引導顧客傾聽內心的聲音，透過茶敘、輕鬆品茗，沉澱心靈、再出發。記者林佩均／攝影
本月15、16日，資深茶藝老師李采渝將到豐原太平洋百貨舉行ＶIP尊榮品藝茶會，解說茶葉的五感體驗，引導顧客傾聽內心的聲音，透過茶敘、輕鬆品茗，沉澱心靈、再出發。記者林佩均／攝影

各地百貨周年慶開跑，豐原太平洋百貨與在地藝廊合作，推出跨樓層「森采飛揚」藝術聯展，顧客在百貨就能欣賞國際金獎畫作陶藝與雕刻藝術作品，本月15、16日推出VIP會員尊榮品藝茶會，由資深茶藝師李采渝沏茶講解，名額秒殺。有鑑顧客熱烈回響，百貨將不定期舉行茶敘活動。

豐原太平洋百貨在台中山城經營31周年，與周遭廟東復興商圈共好，百貨表示，今年周年慶首波開紅盤，業績成長2成，迎戰周年慶第二波強檔，落實與社區共好共存理念，與豐原在地藏家級藝廊「藏山101」合作。

即日起至10月31日止，在百貨3F設計時裝、6F運動休閒與9樓VIP CLUB，規劃跨樓層「森采飛揚」藝術聯展，顧客血拚同時能近距離欣賞藝術家陳炳臣、梁平正、許文龍、王元德、江心靜、吳金維、施繼堯、陳金旺、鄭順仁等，所創作的畫作、雕刻與陶藝作品。

豐原太平洋董事長連錦表示，百貨不斷創新，跨足藝術與在地的「藏山101」藝廊合作，首波進駐邀請到獲2022韓國亞細亞美術招待展金獎藝術家—陳炳臣得獎原畫作「銀杏曦春」展出，為一大亮點。

近年新冠疫情席捲全球，陳炳臣說，透過創作代表健康、平安的銀杏樹作品，期許人類不再受病痛所苦，進而帶來希望。

本月15(六)、16(日)規劃２場VIP尊榮品藝茶會，由資深茶藝老師李采渝沏茶，解說茶葉的五感體驗，活動一出，名額秒殺；百貨表示，顧客反應熱絡，未來將不定期舉辦茶敘品茗活動。

「茶葉是自然的恩賜，希望大家給自己一杯茶的時間。」李采渝邊品茗分享，現代人工作壓力大，蠟燭多頭燒，很少傾聽自己內心的聲音，希望透過茶敘、輕鬆品茗，沉澱心靈、再出發。

即日起至10月31日止，豐原太平洋百貨3F設計時裝、6F運動休閒與9樓VIP CLUB，規劃跨樓層「森采飛揚」藝術聯展，顧客能近距離欣賞藝術作品。記者林佩均／攝影
即日起至10月31日止，豐原太平洋百貨3F設計時裝、6F運動休閒與9樓VIP CLUB，規劃跨樓層「森采飛揚」藝術聯展，顧客能近距離欣賞藝術作品。記者林佩均／攝影
即日起至10月31日止，豐原太平洋百貨3F設計時裝、6F運動休閒與9樓VIP CLUB，規劃跨樓層「森采飛揚」藝術聯展，顧客能近距離欣賞藝術作品。記者林佩均／攝影
即日起至10月31日止，豐原太平洋百貨3F設計時裝、6F運動休閒與9樓VIP CLUB，規劃跨樓層「森采飛揚」藝術聯展，顧客能近距離欣賞藝術作品。記者林佩均／攝影
即日起至10月31日止，豐原太平洋百貨3F設計時裝、6F運動休閒與9樓VIP CLUB，規劃跨樓層「森采飛揚」藝術聯展，顧客能近距離欣賞藝術作品。記者林佩均／攝影
即日起至10月31日止，豐原太平洋百貨3F設計時裝、6F運動休閒與9樓VIP CLUB，規劃跨樓層「森采飛揚」藝術聯展，顧客能近距離欣賞藝術作品。記者林佩均／攝影
本月15、16日，資深茶藝老師李采渝將到豐原太平洋百貨舉行ＶIP尊榮品藝茶會，解說茶葉的五感體驗，引導顧客傾聽內心的聲音，透過茶敘、輕鬆品茗，沉澱心靈、再出發。記者林佩均／攝影
本月15、16日，資深茶藝老師李采渝將到豐原太平洋百貨舉行ＶIP尊榮品藝茶會，解說茶葉的五感體驗，引導顧客傾聽內心的聲音，透過茶敘、輕鬆品茗，沉澱心靈、再出發。記者林佩均／攝影
即日起至10月31日止，豐原太平洋百貨3F設計時裝、6F運動休閒與9樓VIP CLUB，規劃跨樓層「森采飛揚」藝術聯展，顧客能近距離欣賞藝術作品。記者林佩均／攝影
即日起至10月31日止，豐原太平洋百貨3F設計時裝、6F運動休閒與9樓VIP CLUB，規劃跨樓層「森采飛揚」藝術聯展，顧客能近距離欣賞藝術作品。記者林佩均／攝影
藝術家陳炳臣畫作「銀杏曦春」獲2022韓國亞細亞美術招待展金獎，即日起在豐原太平洋百貨9樓VIP CLUB展出。記者林佩均／攝影
藝術家陳炳臣畫作「銀杏曦春」獲2022韓國亞細亞美術招待展金獎，即日起在豐原太平洋百貨9樓VIP CLUB展出。記者林佩均／攝影

周年慶 畫作 陶藝

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