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彰化吉祥物風波未歇！line貼圖出現山寨版「彰艾咪」 縣府要求下架
彰化縣府日前舉辦彰化縣志願服務吉祥物姓名徵選活動，卻因海報上的圖樣與原設計圖不一樣，被認為過於簡化整個設計「走鐘」引起討論，有人笑稱像一塊雞排、胎記甚至像脂肪肝，還紅到國外。
原以為風波平息，但今天被發現還在票選命名的吉祥物被設計成line貼圖以「彰艾咪」銷售，縣府澄清沒有出寶寶的貼圖，而且寶寶也不叫彰艾咪。
line貼圖小舖上可以看到這組「彰艾咪」貼圖共有8張圖，與縣府發布的圖像幾乎一模一樣，也戴了帽子以及白色手套，有趣的是貼圖的早、午、晚問安圖，貼圖寶寶手上都拿著爌肉飯，被網友直說很貼切，彰化爌肉飯有名在於可以從早吃到晚，另還有諧音「太誇彰」，當初被嘲笑彰化地圖意象也被設計成「靜脈曲彰」。
彰化縣志願服務吉祥物在宣傳海報上曝光後當初被嫌醜，但現有人看到商機推出圖貼，但縣府社會處說，有關網上流傳志願服務吉祥物貼圖，並非是彰化縣政府製作發布的志願服務吉祥物及姓名，且命名活動正在進行中，請民眾注意請勿流傳及購買。
社會處也說，關於吉祥物設計及外觀本府保有著作權，不會作為商業使用，並申請專利著作權中，任何類似的圖示若涉及商業使用都將造成侵權行為，縣府將保留民事求償追究權利，並將發文要求官方line下架該貼圖。
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