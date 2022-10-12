挽救這商圈！彰化推「永樂回來祭」市集、論壇接力

彰化市永樂商圈蕭條多年，彰化縣府與在地青年大力推動希望帶回榮景，為讓青年走進永樂街區，彰化縣政府從10月15日起辦理永樂回來祭系列活動，將舉辦具指標的青創品牌市集以及論壇，邀請究方社創意總監方序中、衍序設計共同創辦人劉真蓉等與在地青年對話。

彰化縣長王惠美表示，永樂商圈過去是繁華熱鬧的商圈，因時代變遷而導致永樂商圈沒落，但永樂商圈現在真的不一樣了，去年縣府進行商店街區補助青年展店示範計畫，今年展店商家有8家青創商家藉由縣府的協助，進駐永樂商圈。

青年發展處長黃金樺表示，青年發展處成立後便新創名詞為N型神人，因為出生報戶口於彰化縣的身分證字母都為N，不論身處臺北、紐約、中國世界各地，只要自己厲害，自己願意與家鄉連結，都是N型神人，歡迎Ｎ開頭的彰化鄉親有空多回來彰化，到永樂商圈走走。

這次系列活動串聯天后宮、慶安宮及集樂軒等知名廟宇及古蹟周邊進行美學策展，主視覺運用了在地商圈的燈籠、包子及八寶冰等特色元素設計。

策展人林凱洛表示，自己是土生土長的彰化市人，從小在永樂街成長，永樂實是一條在外地打拚青年回家的路，希望有更多青年回來，一起建設彰化。這次的活動主題用到「回來」一詞，代表新一代青年回來，因為青年回來之後，讓上一代的故事可以繼續記載下去，也讓街區再造，成為下一代新的風景。