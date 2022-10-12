潭子運動公園36座花台枯死民代批 中市府：本周五換新植栽

台中潭子國民暨兒童運動公園近期出現花台枯萎現象，台中市議員蕭隆澤發現，園區多達36座花台花木全數枯死，批盧團隊螺絲鬆了。運動局長李昱叡指出，因運動公園面積大，廠商持續進行花台植栽更新作業，預計本周五全面換新植栽。

台中市潭子運動公園占地廣大，設有籃球場、羽球場、網球場、槌球場、健康步道等，潭子國民暨兒童運動中心於去年11月啟用。

最近有多位居民向市議員蕭隆澤反映，園區多處花木乾枯，蕭隆澤今早前往查看，發現剛設不久的36座花台植栽全數枯死，表土龜裂，顯見至少半個月沒澆水。

蕭隆澤表示，台灣秋冬少雨，枯水期理應加強澆灌維護。他向運動局、建設局養工處反應，2單位竟互踢皮球，可見36座花台早被放生已久，任由花木自行枯死。

蕭隆澤說，市長盧秀燕高喊打造台中市成為宜居城市，卻放任公園草木枯死，植栽花木在宜居城市活不了，相當諷刺。蕭批，「盧團隊上上下下可能都在忙選舉，連公園綠美化都做不好。」