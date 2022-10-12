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彰化歷史最悠久中興莊眷村活化 公益換租年底開幕

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化中興莊眷村修復完成，今年底將開放作為青創基地。圖／彰化縣府提供
彰化中興莊眷村修復完成，今年底將開放作為青創基地。圖／彰化縣府提供

位在彰化八卦山下 、建於1950年的彰化中興莊眷村，是國防部前部長高華柱的父親、抗日名將高芳先與舊屬定居之處，在榮眷遷出後，荒廢10多年，終於爭取經費近日完成修復工程，文化局規劃以公益換租活化，目前4棟建築6單元區域已順利招租，預計12月就能正式開幕。

中興莊眷村與中山國小僅一牆之隔，文化局邀請學校結合社區帶領學生發想創作，完成繪本圖文故事，描繪中興莊過往的生活點滴，為昔日眷村保留美好記憶，「再見中興莊」繪本今天發表，學生在內容提到中興莊鬧鬼，對過往荒廢的眷村充滿好奇與想像。

彰化縣長王惠美表示，中興莊從2009年全村居民遷徙後沉寂多年，經地方反映，國防部核定補助中興莊眷村文化園區計畫3400萬元，文化部核定「彰化中興莊再造歷史現場1.0 」計畫總經費500萬元啟動「保存及再發展計畫」與「修復及再利用計畫」；文化部也在今年核定「彰化中興莊再造歷史現場2.0」修復工程總經費1億7940萬元，預定2025年全區完成修復，屆時將成為彰化眷村文化園區。

中興莊眷村是彰化縣歷史最悠久的眷村，2010年登錄為歷史建築、2021年調整登錄為聚落建築群，2012年獲國防部選定為全國13處眷村文化保存區，是彰化保存最完整的眷村，工程整修整理5棟空間作為青年據點及中興莊故事館，日前以公益換租招租順利，文化局指出，將有武術、皮革、蜂蜜及設計業者進駐，未來也會開放課程與體驗活動。

中興莊眷村人文協進會理事長高華國指出，東西拆掉了什麼都沒有，現在建築留下，有人有故事就能將中興莊的歷史傳遞下去，這個眷村最有特色是每棟房子的房間各吹各的調，全都不一樣，以前還有大刀隊、青島國術館，因此眷村子弟都是習武出身，未來希望與學校合作成立國術學校，或在中山國小成立國術班，讓國術體育發展提升。

彰化中山國小也受邀創作繪本「再見中興莊」，學生今天朗讀呈現。記者林敬家／攝影
彰化中山國小也受邀創作繪本「再見中興莊」，學生今天朗讀呈現。記者林敬家／攝影
彰化中興莊眷村修復完成，今年底將開放作為青年據點。記者林敬家／攝影
彰化中興莊眷村修復完成，今年底將開放作為青年據點。記者林敬家／攝影
彰化中興莊眷村修復完成，中山國小也受邀創作繪本「再見中興莊」。記者林敬家／攝影
彰化中興莊眷村修復完成，中山國小也受邀創作繪本「再見中興莊」。記者林敬家／攝影

眷村 歷史建築

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