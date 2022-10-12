快訊

直播／本土確診+52,338、境外+67、死亡+37 較上周降低4.6%

消失在烏克蘭的士兵：俄軍敗退遺留「坦克墳場」

昨打次世代疫苗…競選連任台南二行里長 今傳驟逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今起自備環保杯或借用循環杯 中市這39店家折10元

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民眾只要自備環保杯或借用循環杯，即日起至台中市39家合作店家消費購買飲料，即可獲每杯折扣10元優惠。圖／台中市環保局提供
民眾只要自備環保杯或借用循環杯，即日起至台中市39家合作店家消費購買飲料，即可獲每杯折扣10元優惠。圖／台中市環保局提供

台中市環保局舉辦「杯杯享折扣，霸器愛地球」活動，即日起至今年12月11日，民眾只要自備環保杯或借用循環杯至台中市39家合作店家消費購買飲料，即可獲每杯折扣10元優惠。

環保局長陳宏益表示，延續環保署自7月1日起實施提供自備環保杯，消費折扣至少5元的減塑熱潮，台中市推出「iCup台中城市循環杯」，結合轄內39家飲料店一起推動「循環杯借用服務」，鼓勵民眾自備環保杯或借用循環杯，減少使用一次性用品，降低環境負荷。

環保局指出，「杯杯享折扣，霸器愛地球」活動有2大好康，活動期間民眾只要自備環保杯或借用循環杯，至台中市循環杯合作店家購買飲料，即可享有每杯折扣10元優惠，合作店家限量提供，送完為止；另完成活動指令，即可獲得「iCup 台中城市循環杯」隱藏版抽獎機會。

環保局表示，活動詳情可至「杯杯享折扣 霸器愛地球」活動專頁、環保局資源回收網及「台中好環保」臉書粉絲專頁查詢。

民眾只要自備環保杯或借用循環杯，即日起至台中市39家合作店家消費購買飲料，即可獲每杯折扣10元優惠。圖／台中市環保局提供
民眾只要自備環保杯或借用循環杯，即日起至台中市39家合作店家消費購買飲料，即可獲每杯折扣10元優惠。圖／台中市環保局提供

台中市 資源回收

延伸閱讀

明起逛台中大慶夜市自備環保餐具 送10元現金折價券

一步一腳印 臺中市多元穩健改善空污

中市3焚化廠歲修 市府規劃掩埋場暫置垃圾

迎接秋冬境外空汙季 中市環局10月啟動半年專案稽查

相關新聞

迎邊境解封！台中青壯族怕「團滅」搶打次世代疫苗

中央昨起開放18歲以上接種莫德納次世代疫苗，不少台中青壯族擔心邊境明天解封，自身抗體不夠，全家、全公司恐染疫「團滅」，搶...

小心受罰！中彰投33萬車主尚未繳汽燃費 最後期限看這

台中區監理所今天說，七月開徵自用汽車及機車燃料使用費，今年開徵期已過，中彰投地區尚有33萬餘輛車未繳，為提醒車主，台中區...

彰化歷史最悠久中興莊眷村活化 公益換租年底開幕

位在彰化八卦山下 、建於1950年的彰化中興莊眷村，是國防部前部長高華柱的父親、抗日名將高芳先與舊屬定居之處，在榮眷遷出...

台中第三市場迎百歲 用人情為家常增味

經濟發展局長張峯源說：「有故事的市場，就是城市靈魂的核心。」位於台中火車站附近的第三市場，設立於民國11年，歷經超過1世紀的歲月輪轉。這裡聚集許多歷史悠久的老店，是不少在地人回憶裡的美味。

今起自備環保杯或借用循環杯 中市這39店家折10元

台中市環保局舉辦「杯杯享折扣，霸器愛地球」活動，即日起至今年12月11日，民眾只要自備環保杯或借用循環杯至台中市39家合...

中市自購2萬劑流感疫苗 供非公費學校教職員工接種

中央公費流感疫苗已經開打，台中市55家醫療院所組成醫護團隊，10月1日起陸續到國小、國中、高中職為師生接種流感疫苗。教育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。