今起自備環保杯或借用循環杯 中市這39店家折10元

台中市環保局舉辦「杯杯享折扣，霸器愛地球」活動，即日起至今年12月11日，民眾只要自備環保杯或借用循環杯至台中市39家合作店家消費購買飲料，即可獲每杯折扣10元優惠。

環保局長陳宏益表示，延續環保署自7月1日起實施提供自備環保杯，消費折扣至少5元的減塑熱潮，台中市推出「iCup台中城市循環杯」，結合轄內39家飲料店一起推動「循環杯借用服務」，鼓勵民眾自備環保杯或借用循環杯，減少使用一次性用品，降低環境負荷。

環保局指出，「杯杯享折扣，霸器愛地球」活動有2大好康，活動期間民眾只要自備環保杯或借用循環杯，至台中市循環杯合作店家購買飲料，即可享有每杯折扣10元優惠，合作店家限量提供，送完為止；另完成活動指令，即可獲得「iCup 台中城市循環杯」隱藏版抽獎機會。