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迎邊境解封！台中青壯族怕「團滅」搶打次世代疫苗
中央昨起開放18歲以上接種莫德納次世代疫苗，不少台中青壯族擔心邊境明天解封，自身抗體不夠，全家、全公司恐染疫「團滅」，搶打次世代疫苗。台中市衛生局統計，目前次世代疫苗採平台預約、直接向合約院所預約，以到文心公園接種站等外展站隨到隨打三管齊下，其中昨起開放平台預約1.4萬劑已全數額滿，預計下周一10月17日再開放3萬多劑預約。
負責文心公園接種站的診所醫師施勝桓觀察，邊境明天解封，近期因BA.5疫情增溫，很多青壯族距離上次打新冠疫苗超過半年抗體不足，90%以上都為65歲以下確診，而且是全公司或全家「團滅」，因此中央開放18歲以上接種次世代疫苗，青壯族搶打疫苗，像文心公園接種站天天都有供應，隨到隨打，很多青壯族一早就來排隊搶打。
衛生局說明，台中市次世代疫苗預約，可上「台中市疫苗預約平台」1m89om預約，以周為單位，昨開放18歲以上預約全數額滿，預計10月17日上午9時再開放3萬多劑；民眾也可逕洽合約院所 https://bit.ly/3Cn4sRQ，查詢「莫德納次世代疫苗接種院所」預約。
衛生局指出，另有外展接種站隨到隨打，其中文心森林公園接種站每天上午9時30到11時30分開打，提供莫德納、兒童BNT、成人BNT、幼兒莫德納、幼兒BNT、次世代等劑型疫苗，另有流感疫苗，可至台中市新冠疫苗接種站資訊查詢，https://www.health.taichung.gov.tw/1937954/post
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