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中市自購2萬劑流感疫苗 供非公費學校教職員工接種

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
教育局今年採購2萬劑四價流感疫苗，提供非公費對象的學校教職員工接種，並自去年起擴大實施對象至私立學校與幼兒園，強化校園防護網。圖／台中市政府提供
教育局今年採購2萬劑四價流感疫苗，提供非公費對象的學校教職員工接種，並自去年起擴大實施對象至私立學校與幼兒園，強化校園防護網。圖／台中市政府提供

中央公費流感疫苗已經開打，台中市55家醫療院所組成醫護團隊，10月1日起陸續到國小、國中、高中職為師生接種流感疫苗。教育局今年也採購2萬劑四價流感疫苗，提供非公費對象的學校教職員工接種，並自去年起擴大實施對象至私立學校與幼兒園，強化校園防護網。

教育局長楊振昇表示，依據衛福部疾病管制署監測資料顯示，近期類流感門急診總就診人次有上升趨勢，今年流感疫情可能升溫，校園屬於流感高傳播場域，師生接種流感疫苗可阻止疫情擴散、減少師生因病缺勤，有助於鞏固教學穩定，保障校園正常運作。

教育局提醒，今年校園流感疫苗到校接種服務預計至11月16日，呼籲符合資格的教職員工踴躍接種。若因故未能在校接種疫苗的教職員工，後續可持補接種通知單，自行至學校所在地的衛生所補接種疫苗。

接種疫苗前需經醫師詳細評估，確認身體健康狀況，及是否有疫苗使用禁忌症等再決定是否接種；施打完畢後，也應維持個人手部衛生及咳嗽禮節等良好衛生習慣，出現類流感症狀應儘速戴口罩就醫，生病不到校上課、上班並在家休息，以降低傳播風險，共同守護彼此健康。

教育局今年採購2萬劑四價流感疫苗，提供非公費對象的學校教職員工接種，並自去年起擴大實施對象至私立學校與幼兒園，強化校園防護網。圖／台中市政府提供
教育局今年採購2萬劑四價流感疫苗，提供非公費對象的學校教職員工接種，並自去年起擴大實施對象至私立學校與幼兒園，強化校園防護網。圖／台中市政府提供

流感疫苗 衛生所 教育局

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