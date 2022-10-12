中市自購2萬劑流感疫苗 供非公費學校教職員工接種

中央公費流感疫苗已經開打，台中市55家醫療院所組成醫護團隊，10月1日起陸續到國小、國中、高中職為師生接種流感疫苗。教育局今年也採購2萬劑四價流感疫苗，提供非公費對象的學校教職員工接種，並自去年起擴大實施對象至私立學校與幼兒園，強化校園防護網。

教育局長楊振昇表示，依據衛福部疾病管制署監測資料顯示，近期類流感門急診總就診人次有上升趨勢，今年流感疫情可能升溫，校園屬於流感高傳播場域，師生接種流感疫苗可阻止疫情擴散、減少師生因病缺勤，有助於鞏固教學穩定，保障校園正常運作。

教育局提醒，今年校園流感疫苗到校接種服務預計至11月16日，呼籲符合資格的教職員工踴躍接種。若因故未能在校接種疫苗的教職員工，後續可持補接種通知單，自行至學校所在地的衛生所補接種疫苗。