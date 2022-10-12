快訊

評／橘高校國慶演出 反思台灣功利主義至上的教育

京都橘高校師曝學生愛上台灣 返日飛機上「哭著說不想走」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中市第26間公托啟用 盧秀燕：要增到50間

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中清水社區公共托育家園位於清水區三田國民小學，市長盧秀燕今天到場視察。記者游振昇／攝影
台中清水社區公共托育家園位於清水區三田國民小學，市長盧秀燕今天到場視察。記者游振昇／攝影

台中清水社區公共托育家園位於清水區三田國民小學，是清水區第2間、台中市第26間公托，台中市長盧秀燕今天表示，上任前台中市只有5間公托，她政見中有公托倍增計畫，推動過程很順利，今年底前可完成啟用35間，目標將是10倍增，5間將10倍增加到50間。

盧秀燕今天到清水三田國小視察公托環境時表示，台中市公托公幼親子館順利推動有3大原因，第一個是利用大量閒置空間，例如這所公托利用學校閒置教室，這幾年也調度過民政局活動中心閒置空間，和經發局的市場閒置空間，成效很好，第二個原因是台中市跨局處合作，沒有門戶成見，第三個原因是台中市議員的支持，預算全力支持才能成功。

清水社區公共托育家園位於清水區三田國民小學，是清水區第2間公托，預計10月開始招生12名嬰幼兒，市長盧秀燕表示，為減輕年輕父母經濟壓力，台中市公托月費7000元全台最低，扣除補助後家長每月只需負擔1500元，大幅降低育兒負擔。

她上任3年多來，台中市公托數從5間增加到26間，即將邁向6倍增，名額從原本的136名增加到620名，收托人數增加近5倍；而且已規畫布點50處公托，預計年底前還有9間可完工，屆時公托數將達35間，收托數將達942人。

中市社會局表示，清水社區公共托育家園依據法規規畫活動區、睡眠區、盥洗室、清潔區、備餐區等，全室採開放式設計，使用簡約大方的風格與溫潤、活潑的木作造型，營造溫暖明亮的活動空間，將更多自由、寬闊的空間留給孩子們遊戲、學習、創造與休息，打造寶貝們溫馨的第二個家。

清水社區公共托育家園採日間托育，收托12名嬰幼兒，收托時間為周一至周五上午8點到下午6點，每月收費7000元，並協助家長申請托育費用補助，減輕年輕爸媽經濟負擔。

台中清水社區公共托育家園位於清水區三田國民小學，市長盧秀燕今天到場視察。記者游振昇／攝影
台中清水社區公共托育家園位於清水區三田國民小學，市長盧秀燕今天到場視察。記者游振昇／攝影
台中清水社區公共托育家園位於清水區三田國民小學，由教室改造而成。記者游振昇／攝影
台中清水社區公共托育家園位於清水區三田國民小學，由教室改造而成。記者游振昇／攝影

台中市長 托育 盧秀燕 2022大選

延伸閱讀

「女力連線」守護台中！ 盧秀燕南屯問政會湧入逾5百人

盧秀燕、張麗善同台「小酌品饈」 推自家產品登金馬獎

中市輔導未登記工廠合法化 盧秀燕：成效居全國之冠

藍營10女將合體盧秀燕首場造勢 10月14日女力報到

相關新聞

小心受罰！中彰投33萬車主尚未繳汽燃費 最後期限看這

台中區監理所今天說，七月開徵自用汽車及機車燃料使用費，今年開徵期已過，中彰投地區尚有33萬餘輛車未繳，為提醒車主，台中區...

谷關泡湯、新社賞花 台中好慢活 處處都驚喜

初秋的台中，除了參與熱鬧的爵士音樂節、漫遊草悟周邊外，還可以選擇暫離市區的喧囂，在郊外感受當季自然好風光。到谷關泡湯、新社賞花，四處愜意遊賞，好不歡愉。

由產地到世界 米其林星級美食薈萃在台中

新社產香菇、南屯產麻薏、梨山產水蜜桃…以這些孕育自台中的食材，製作成一道道連年獲米其林星級肯定的美饌佳餚。主廚們發揮巧思，透過料理，向來自全世界的遊客Say Hi，「歡迎來到台中」。

日月潭紅茶評鑑 產地驗證過關

日月潭紅茶評鑑昨天起跑，近來不少境外茶混入比賽，魚池鄉農會表示，今年繳交件數691支，全部都通過產地驗證與藥檢；受天氣、...

影／台中市第26間公托啟用 盧秀燕：要增到50間

台中清水社區公共托育家園位於清水區三田國民小學，是清水區第2間、台中市第26間公托，台中市長盧秀燕今天表示，上任前台中市...

葫蘆墩藝術節 23日戶外看台灣特技團飆玩雜耍

2022葫蘆墩藝術節於10月23日周日邀請「台灣特技團」，在葫蘆墩文化中心戶外廣場帶來「鄉韻拾趣」特技表演，以台灣過往農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。