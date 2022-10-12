影／台中市第26間公托啟用 盧秀燕：要增到50間

台中清水社區公共托育家園位於清水區三田國民小學，是清水區第2間、台中市第26間公托，台中市長盧秀燕今天表示，上任前台中市只有5間公托，她政見中有公托倍增計畫，推動過程很順利，今年底前可完成啟用35間，目標將是10倍增，5間將10倍增加到50間。

盧秀燕今天到清水三田國小視察公托環境時表示，台中市公托公幼親子館順利推動有3大原因，第一個是利用大量閒置空間，例如這所公托利用學校閒置教室，這幾年也調度過民政局活動中心閒置空間，和經發局的市場閒置空間，成效很好，第二個原因是台中市跨局處合作，沒有門戶成見，第三個原因是台中市議員的支持，預算全力支持才能成功。

清水社區公共托育家園位於清水區三田國民小學，是清水區第2間公托，預計10月開始招生12名嬰幼兒，市長盧秀燕表示，為減輕年輕父母經濟壓力，台中市公托月費7000元全台最低，扣除補助後家長每月只需負擔1500元，大幅降低育兒負擔。

她上任3年多來，台中市公托數從5間增加到26間，即將邁向6倍增，名額從原本的136名增加到620名，收托人數增加近5倍；而且已規畫布點50處公托，預計年底前還有9間可完工，屆時公托數將達35間，收托數將達942人。

中市社會局表示，清水社區公共托育家園依據法規規畫活動區、睡眠區、盥洗室、清潔區、備餐區等，全室採開放式設計，使用簡約大方的風格與溫潤、活潑的木作造型，營造溫暖明亮的活動空間，將更多自由、寬闊的空間留給孩子們遊戲、學習、創造與休息，打造寶貝們溫馨的第二個家。