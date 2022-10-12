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小心受罰！中彰投33萬車主尚未繳汽燃費 最後期限看這

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中區監理所提醒車主，台中區監理所已於9月底寄送汽燃費補繳單，繳納期限為10月31日，呼籲車主盡速繳納，以免受罰。 圖／台中區監理所提供
台中區監理所提醒車主，台中區監理所已於9月底寄送汽燃費補繳單，繳納期限為10月31日，呼籲車主盡速繳納，以免受罰。 圖／台中區監理所提供

台中區監理所今天說，七月開徵自用汽車及機車燃料使用費，今年開徵期已過，中彰投地區尚有33萬餘輛車未繳，為提醒車主，台中區監理所已於9月底寄送汽燃費補繳單，繳納期限為10月31日，呼籲車主盡速繳納，以免受罰。

台中區監理所說明，車主如未依期限10月31日繳納自用汽車及機車燃料使用費，最高處3000元罰鍰外，依規定移送法務部行政執行分署強制執行，如再不主動處理，執行分署就會強制扣押存款、薪水或查封動產、不動產，且執行過程中各種執行必要費用都由車主負擔。

台中區監理所長楊聰賢提醒，車主請在期限內利用監理服務網、「監理服務APP」、全國繳費網或下載行動支付(一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、永豐銀行、元大行動及悠遊付)等APP，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納，安全又方便；若使用信用卡繳納，手續費請洽各發卡銀行，其餘繳納方式均免手續費。

另外，民眾也可持補繳通知書至超商、金融機構、郵局等臨櫃繳費，或利用四大便利商店（統一、萊爾富、全家、來來OK）輕鬆補單，在超商臨櫃繳納即可。

楊聰賢說，為節省車主的寶貴時間，歡迎車主至監理服務網或台中區監理所網站申辦汽燃費約定扣款，每年自動轉帳扣繳汽燃費，扣款前後又有手機簡訊或E-MAIL等通知服務，節時又簡便；另外也鼓勵申辦汽燃費電子繳款單，共同響應節能減紙，方便收信又即時，不再因搬家而有收不到帳單的困擾。

車主 超商 信用

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