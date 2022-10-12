葫蘆墩藝術節 23日戶外看台灣特技團飆玩雜耍

2022葫蘆墩藝術節於10月23日周日邀請「台灣特技團」，在葫蘆墩文化中心戶外廣場帶來「鄉韻拾趣」特技表演，以台灣過往農村鄉間的生活日常為架構，闡述「愛」的故事，透過肢體技藝表現生命情感的交織流動，讓前來欣賞的民眾體會雜技藝術豐富的面貌與內涵。

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，「葫蘆墩藝術節」於2019年開始舉辦，為大台中的市民帶來豐富多元的藝文饗宴，同時也支持當地的表演團體。

今年上半年規畫兒童舞台劇、音樂劇及周末講座音樂會等精彩的藝文展演與活動，深受親子民眾喜愛，場場爆滿。

10月23日以「雜技」、「特技」為表演主軸，邀請「台灣特技團」演出創新作品「鄉韻拾趣」，透過「嬉遊趣」、「頂蛋滑稽」、「手忙腳亂」、「巧燕翼語」、「競技歡」、「金玉滿堂」等五項精彩節目，展現雜耍、平衡、轉碗、扯鈴、晃板、特技陀螺、高椅和人體疊羅漢等高超的特技技能，安排於戶外廣場演出，開放民眾免費欣賞。

台灣特技團團長王動員表示，國立台灣戲曲學院「台灣特技團」是專業雜技表演團隊，團員均為接受8年以上嚴格訓練的表演者，將流傳千百年悠久歷史的民族文化精神與厚實的民俗技藝，結合西方現代劇場模式，展現「東方前衛」的美學風格。