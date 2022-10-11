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台中1萬170家工廠特登輔導中 業者：沒地可合法最無奈

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
市長盧秀燕說，市府希望協助更多工廠通過審核，合法化永續經營。圖／經發局提供
市長盧秀燕說，市府希望協助更多工廠通過審核，合法化永續經營。圖／經發局提供

農地工廠納管大限今年3月19日截止，台中市有1萬170家工廠進入特定工廠登記輔導程序中，家數居全國之冠。市府經發局聯合七大工商團體，今天舉辦「台中市未登記工廠輔導暨永續淨零碳排座談會」。市長盧秀燕說，早期沒有都市計畫，最早設廠的反而變違法，市府希望協助更多工廠通過審核，合法化永續經營。

盧秀燕說，早期無都市計畫，相關法規也不健全，很多工廠設立均自行摸索，經時間變遷，最早設立工廠的廠商反而違法，許多設備設計規劃也不合格。全國現在統一規定，市府今舉行座談會，希望協助更多工廠辦理並通過審核成為正式工廠。

屯區的業者指出，有心要合法化，但以台中精密園區為例，只有40多筆土地，有300多家登記，抽到土地的機率很低。機械園區和手工具園區都在中部，形成供應鏈群聚，業者想擴廠，但海線因環境氣候等問題無法去設廠，器具設備容易生鏽。

市府經發局表示，盡力找土地、加速興建工業區，包括豐洲二期等，絞盡腦汁找解方；另就工廠改善計畫撰寫、廠區現況改善、外籍移工調派及ESG(環境、社會、治理)企業社會責任項目等說明及交流。

市長盧秀燕說，呼籲，市府輔導程序包括成立單一窗口、低率貸款、舉辦說明會、拍攝教學影片、專案小組關懷訪視等方式；提醒已申請未登記工廠納管者明年3月19日前提送工廠改善計畫，早日合法。

中市府經發局聯合七大工商團體，今舉辦「台中市未登記工廠輔導暨永續淨零碳排座談會」。圖／經發局提供
中市府經發局聯合七大工商團體，今舉辦「台中市未登記工廠輔導暨永續淨零碳排座談會」。圖／經發局提供

盧秀燕 都市計畫 台中市

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