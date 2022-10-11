日月潭紅茶評鑑展開第一天品評 產地鑑別抽驗全部合格

日月潭紅茶評鑑今天在魚池鄉農會開始第一天的大葉種紅茶品評，針對農糧署加強茶葉評鑑競賽產地鑑別抽驗，魚池鄉農會表示，從以前就是台灣茶葉抽驗最嚴格的單位，今年完成全部4個茶種的報名，總計繳交件數是691支，全部報名參賽的茶葉都通過產地驗證及藥檢。

農會理事長劉啟行指出，今年暑期雨水過多加上病蟲害嚴重，加上產區茶農多是採用有機及產銷履歷的栽培為主，導致今年大家產量都明顯減少了三分之一，導致今年紅茶評鑑的繳茶件數，比往年減少15%左右，但茶葉的品質有提高，不僅在配合農委會產地鑑別抽驗，以及藥檢率、評鑑錄取率鏟上，都是全國之首。

總幹事王威文說，在南投茶博會期間，展開今年紅茶的4天評鑑，其中競爭最激烈的還是台茶18號「紅玉」，報名參賽423支 ，而山茶85支、大葉種93支、台茶21號90支，將展開為期4天的評鑑，角逐今年度的各個優勝錦標，到本周五就可公布今年的各茶種特等獎獎落誰家，今天第一天比的是大葉種阿薩姆紅茶。

魚池鄉農會表示，農糧署首次引入農委會茶業改良場開發的茶葉多重元素分析技術，進行茶葉產地鑑別，加強市售茶葉產地標示真偽，目前所有參賽茶的產地鑑別抽驗，結果全數通過並藥檢合格，已有效遏止不肖參賽者以進口茶假冒國產茶參賽，相關得獎的茶葉更需提供相關溯源資訊，以維護消費者及茶農權益，防範進口茶混充或偽標國產茶販售。