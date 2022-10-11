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日月潭紅茶評鑑展開第一天品評 產地鑑別抽驗全部合格

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭紅茶評鑑今天在魚池鄉農會開始第一天的大葉種紅茶品評，第一天比的是大葉種阿薩姆紅茶。記者黑中亮／攝影
日月潭紅茶評鑑今天在魚池鄉農會開始第一天的大葉種紅茶品評，第一天比的是大葉種阿薩姆紅茶。記者黑中亮／攝影

日月潭紅茶評鑑今天在魚池鄉農會開始第一天的大葉種紅茶品評，針對農糧署加強茶葉評鑑競賽產地鑑別抽驗，魚池鄉農會表示，從以前就是台灣茶葉抽驗最嚴格的單位，今年完成全部4個茶種的報名，總計繳交件數是691支，全部報名參賽的茶葉都通過產地驗證及藥檢。

農會理事長劉啟行指出，今年暑期雨水過多加上病蟲害嚴重，加上產區茶農多是採用有機及產銷履歷的栽培為主，導致今年大家產量都明顯減少了三分之一，導致今年紅茶評鑑的繳茶件數，比往年減少15%左右，但茶葉的品質有提高，不僅在配合農委會產地鑑別抽驗，以及藥檢率、評鑑錄取率鏟上，都是全國之首。

總幹事王威文說，在南投茶博會期間，展開今年紅茶的4天評鑑，其中競爭最激烈的還是台茶18號「紅玉」，報名參賽423支 ，而山茶85支、大葉種93支、台茶21號90支，將展開為期4天的評鑑，角逐今年度的各個優勝錦標，到本周五就可公布今年的各茶種特等獎獎落誰家，今天第一天比的是大葉種阿薩姆紅茶。

魚池鄉農會表示，農糧署首次引入農委會茶業改良場開發的茶葉多重元素分析技術，進行茶葉產地鑑別，加強市售茶葉產地標示真偽，目前所有參賽茶的產地鑑別抽驗，結果全數通過並藥檢合格，已有效遏止不肖參賽者以進口茶假冒國產茶參賽，相關得獎的茶葉更需提供相關溯源資訊，以維護消費者及茶農權益，防範進口茶混充或偽標國產茶販售。

農糧署指出，自去年冬茶起，針對主要地方特色茶評鑑競賽試辦產地鑑別抽驗工作，評估確實可遏止不肖參賽者以進口茶假冒國產茶參賽，今年將擴大辦理產地鑑別抽驗，另配合實施參賽者實名制、參賽茶品留樣備查及違規者公布其姓名及落實違規茶樣連座處置等措施，以賽前精準抽驗、賽後留樣追查方式，防杜不肖參賽者以境外茶魚目混珠。

日月潭紅茶評鑑今天在魚池鄉農會開始第一天的大葉種紅茶品評，第一天比的是大葉種阿薩姆紅茶。記者黑中亮／攝影
日月潭紅茶評鑑今天在魚池鄉農會開始第一天的大葉種紅茶品評，第一天比的是大葉種阿薩姆紅茶。記者黑中亮／攝影
日月潭紅茶評鑑今天在魚池鄉農會開始第一天的大葉種紅茶品評，第一天比的是大葉種阿薩姆紅茶。記者黑中亮／攝影
日月潭紅茶評鑑今天在魚池鄉農會開始第一天的大葉種紅茶品評，第一天比的是大葉種阿薩姆紅茶。記者黑中亮／攝影

茶葉 抽驗 農會

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