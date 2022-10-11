號稱戶外最高溜滑梯 台中馬卡龍公園可望月底啟用
有全國戶外最高溜滑梯、高11公尺的台中市太平區馬卡龍公園，最近進入驗收階段，建設局長陳大田今指出，如果一切順利，預計十月底就可以開放，讓民眾使用。
陳大田說，因為有最高的溜滑梯，所以安全設施會特別思考，例如會有滑道檢測、分齡措施、燈號管制，初期人多並會有志工引導，在安全上做到最佳，並讓民眾放心。
他說，馬卡龍公園位在太平區中山路四段和74號道路、環中東路路口旁，由垃圾掩埋場變為公園，在市長盧秀燕支持及建設局努力下華麗轉身，總面積3.15公頃，因公園設施為馬卡龍色系而被市長命名為馬卡龍公園。
除了塔型遊戲場的全國戶外最高溜滑梯，另兩座溜滑梯高度也分別有8公尺及2.5公尺，塔內外還設有多種攀爬設施如立體繩網、滑竿、曲線攀爬架等具挑戰性路徑。
陳大田說，為提供不同年齡層、行動能力的孩童皆可盡情遊玩，主題特色遊戲場利用地形變化設置細礫石坑、攀爬坡面，其中自然攀岩挑戰區，以砂岩堆疊高度約4公尺的攀岩場，坡度斜率約60度，讓12歲以上兒童或大人挑戰身體能力。
較為平緩的區域，則規畫8組盪鞦韆，以減少一般公園排隊等候使用；行動不便兒童則可使用輪椅旋轉盤、座椅式盪鞦韆、平面彈跳床及玩沙桌等共融遊具。
公園還有全新寵物活動區，占地約1500平方公尺，設置大型犬與小型犬的專屬空間，園區並設置雙層出入口，可有效阻擋狗兒進出園區時暴衝跑走狀況。活動區內利用舊有涵管及土丘，營造高低起伏地形；休息區也有遮陽棚及座椅可供飼主休息；如果寵物口渴或玩髒時，也有飲水槽及清洗區，並附有繫繩勾等便利設施。
陳大田說，公園內規畫設置多種類運動場地，利用滯洪池平坦的區域設置多功能廣場，提供籃球、羽球等運動場域，另因應休憩人潮需求，公園設置126格汽車停車格（6格為無障礙車位）及77格機車停車格（2格為無障礙車位）。
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