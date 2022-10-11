中市輔導未登記工廠合法化 盧秀燕：成效居全國之冠

台中市經發局聯合七大工商團體於今下午舉辦「台中市未登記工廠輔導暨永續淨零碳排座談會」，市長盧秀燕說，市府推動「特定工廠登記」不遺餘力，台中1萬170家工廠已進入特定工廠登記制度輔導程序，輔導成效居全國之冠，感謝各方的努力及支持。

盧秀燕呼籲，市府輔導程序包含成立單一窗口、低率貸款、舉辦說明會、拍攝教學影片、專案小組關懷訪視等方式；提醒已申請未登記工廠納管者應於明年3月19日前提送工廠改善計畫，希望大家在限時內提出改善計畫，才能搖身一變成為合法工廠。

盧指出，台中市近年經濟成績表現亮眼，她剛上任時僅4、5項經濟指標全國第一名，到今年上半年台中市創下10項經濟指標奪冠的好成績，此外，台中失業率3.6%為六都最低的好成績，這都是台中產業和市府攜手努力的成果。

經發局表示，座談會下半場邀請工研院產科所副所長張超群、東海大學教授王鳳奎、CSRone永續智庫經理陳厚儒，針對ESG（環境、社會、治理）及企業社會責任進行專題演講及座談。

經發局說明，為解決企業缺地問題，目前開發及規劃中的8大產業園區面積約665公頃，其中潭子聚興產業園區，估計吸引廠商40.5億元資金進駐，將創造近千個就業人口，解決企業缺地問題，也成為輔導未登記工廠合法化及傳統產業轉型的示範區。

神岡豐洲科技工業園區二期面積約55.86公頃，將於10月24日上午舉行開工祈福典禮，另，擴大神岡都市計畫產業園區，計畫範圍143公頃。