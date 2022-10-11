彰化縣提高犬貓收容費用 動防所：加重飼主責任

彰化縣為提高犬、貓飼主的飼養責任，修正「彰化縣犬貓收容及處理收費標準」，針對彰化流浪狗中途之家收容飼主不願繼續養的貓狗，原本每隻收費1千到2千元，現在則針對設籍彰化與否以及是否有寵物登記與絕育，分別收費1千到5千元不等，但有民眾認為，公部門收容收費提高反而是處罰乖乖配合寵物登記的飼主。

彰化縣訂定「彰化縣犬貓收容及處理收費標準」今年9月修正內容，針對飼主簽立不繼續飼養切結書的次日起，彰化縣府收容犬、貓的收費標準，若飼主設籍彰化，具寵物登記及絕育的犬、貓，每隻收費從1千元調升為2千元，若沒有寵物登記或絕育，每隻收費從2千元調升到4千元；也增訂飼主非設籍彰化者，每隻收費5千元。

彰化縣府統計目前流浪狗中途之家收容飼主不再繼續飼養的犬貓隻數，110年度共計137隻，111年度截至10月10日止，共有99隻。

彰化縣府動物防疫所長董孟治說，公部門針對犬貓收容處理與收費是希望降低犬貓被棄養，衍伸其他安全衛生問題，雖然收容收費仍不敷成本，但透過調高費用希望加重飼主責任，調高之後與鄰近南投、苗栗收費金額一樣。

不過，關心流浪動物的陳姓民眾說，不願意付錢讓公部門收容的飼主在收費提高後更不可能這樣做，反而增加那些原本配合幫寵物植晶片、登記的飼主負擔，因飼主知道若隨意棄養寵物，可能面臨動保法的相關罰則。

董孟治指出，犬貓收容及處理收費標準修正最主要是要落實使用者付費，像是也訂出經危難救援的犬、貓，除收取飼料及場所管理費外，每隻須再收取危難救援費用2000元。