彰化西南角皆「超高齡化鄉鎮」 縣府趕建衛福長照大樓

彰化縣芳苑鄉65歲人口數占比約25%，邁入超高齡化鄉鎮之列，芳苑鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工程預定本（10）月底完工，縣長王惠美今天勘查工程品質時表示，芳苑等彰化縣西南角四鄉鎮都有長照衛福大樓，東南角的田中鎮將先興建住宿型機構，其餘鄉鎮覓地，縣政府將逐步完成照顧偏鄉老中青幼各世代。

截至今年8月底，全國65歲以上人口占總人口數的17.26%，彰化縣占比17.76%，已高於全國平均值，彰化縣西南角二林、芳苑、竹塘、大城四鄉鎮的高齡人口占比都超過20%，全部進入超高齡化行列，最南端的大城鄉更接近27%，人口老化、年輕人外流、少子化相當嚴重。

縣長王惠美今天查看芳苑鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工程，不老健身房需要較大空間，將移到地下室，室外天井將加蓋防雨罩，其餘空間也作適當調配，4樓規畫作日照中心，如果需求量大，可能5樓也會調整空間提供日照用途。

王惠美說，西南角四鄉鎮社福大樓都用縣府土地，列為優先興建，目前都在施工中，東南角例如田中鎮、埤頭鄉，縣府爭取住宿式社福大樓，各獲約2億2500萬元補助，目前田中鎮還在選址；只要縣政府盤點可利用縣有地或鄉鎮公所提供土地，縣政府都優先建置社福大樓。

衛生局長葉彥伯表示，國發會上個月派員視察大城鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工程，肯定彰化縣整合式社政、衛政，把托嬰、親子、日照等功能放在同一幢大樓，以免民眾東奔西跑，視察行程結束之後，向衛福部建議未來全國都能參考彰化模式興建多功能衛福大樓。

芳苑鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工程由中央補助6681萬7,000萬元，縣府自籌1100萬8000元，共計7782萬5000元，拆除芳苑鄉舊衛生所，建造地坪約110坪的地下一樓、地上五樓建築物，除此以外，員林、大城、北斗、竹塘及彰化市的長照衛福大樓明年將陸續完工啟用。