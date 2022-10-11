弱勢女孩皮膚過敏 醫檢查驚見她窮到一天限用3片衛生棉

衛生棉是現代女性的必需品，彰化縣一名單親爸爸打零工撫養4名女兒，為了節省開銷，規定女兒月事期間每天只能用3片衛生棉，女兒不舒服到婦產科看病，被醫師發現使用衛生紙替代衛生棉的窘況，彰化家扶中心因此在今年國際女孩日勸募衛生棉幫助弱勢女性。

今天10月11日是國際女孩日，彰化家扶中心首次為受扶助弱勢家庭勸募衛生棉，今天在員林服務處舉辦「邀請您『為』她們發『聲』，響應『棉』薄之力」活動，受贈的弱勢媽媽帶女兒出席，發表她們缺乏足夠衛生棉又難以啟齒的經驗，彰化家扶送她們每人3個月分量（6包）衛生棉。

受扶助葉姓陸配表示，現在女孩的月事提前到小學高年級，弱勢家庭沒多餘的錢買衛生棉給女孩隨身備用，一旦月事來了，相當尷尬。受扶助的楊姓大一女學生說，她和妹妹都喜歡打球，運動量大，很需要替換衛生棉，因為沒錢買足夠衛生棉，每次用到濕到不能再濕才換新的，非常不舒服。

「國中時月經來了，我不知道怎麼辦。」彰化縣長參選人黃秀芳說，以前社會風氣較保守，她和同學私下交換經驗，到現在仍有很多弱勢女孩不知道怎麼處理月事，也沒足夠衛生棉可用，一天只能限定換幾片，這樣可能造成感染，不利健康，彰化家扶中心發起勸募衛生棉活動非常有意義，她希望社會大眾支持。

彰化家扶中心主任王震光表示，「月經貧窮」成為經濟弱勢的「女性貧窮」一項議題，聯合國人口基金宣言「月經並不是一個女孩或婦女的議題，而是人權議題。」所以彰化家扶勸募衛生棉之前，社工員收集弱勢家庭的意見，一名單親爸爸說限制4名女兒月事期間每天換3片，女兒因私密處搔癢求醫，婦產科醫師檢查看見她的私密處沾黏衛生紙，原來用衛生紙替代衛生棉，因沒大量清水沖洗，衛生紙黏在皮膚上造成過敏。

也有受扶助少女告訴社工員，都買一般型衛生棉，沒錢買防漏型、量多時加長型或夜用型，月經量大時溢漏沾染褲子、裙子被同學取笑，晚上睡覺很怕溢漏弄髒床單和棉被，睡得很不安穩。