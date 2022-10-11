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彰化兒童公園外牆掛滿競選布條 被批「醜爆」
彰化年底五合一選舉，彰化市兒童公園近日被民眾發現牆外掛滿競選旗幟與布條，網友將影片貼上網，留言「一個好好的市容一定要掛成這樣？」公園臨路外牆周遭全是參選人的布條，管理單位彰化市公所指出，經民眾檢舉，若參選人所懸掛的競選廣告有影響兒童、交通與安全疑慮，會通知相關參選人移除。
彰化市兒童公園是彰化是最具代表性的共融公園，傍晚及假日都有許多親子遊園，不過隨著年底選舉越來越近，競選布條也掛滿公園外牆以圍籬。
有民眾指出，到其他鄉鎮沒有一個地方這個誇張，「到底彰化市為何能那麼縱容」；也有網友指出，日前在民生國小旁被人反映附近電桿掛了一張競選看板，參選人團隊就立刻清除致歉，兒童公園掛得滿滿的卻沒人處理，也有人留言「選舉期間環保就有假期，無言！」
彰化縣選委會指出，彰化縣府針對選舉期間訂出「彰化縣競選活動期間競選廣告物使用管理規則」，公告定為投開票所周遭30公尺內禁止設置競選廣告物，公告競選期間為選前10天，現在廣告物選掛設置則由管轄單位評估處理。
針對彰化市兒童公園，彰化市公所表示，依規定公園不得懸掛競選廣告，但該處為公園外牆並非公園內，不過民眾提出檢舉，公所仍會前往會勘，若有礙觀瞻、有安全疑慮，會通知該參選人進行移除，還給民眾安全乾淨的公園。
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